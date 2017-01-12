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Витсель: «Я еще смогу вернуться в один из европейских клубов»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: игроки, Тяньцзинь Сунцзян, Зенит, Ювентус, Витсель Аксель
Сегодня, 04:16 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель объяснил, почему он принял решение перейти в китайский клуб «Тяньцзинь Сунцзян»:

«Действительно, я мог оказаться в „Ювентусе“. Еще летом 2016 года я посетил офис туринского клуба и был практически уверен в своем переходе. Однако тогда руководители „Зенита“ и „Ювентуса“ не смогли прийти к соглашению, и мой переход был отложен до января 2017-го. В декабре 2016 года с моим агентом связались представители „Тяньцзинь Сунцзян“. Они выразили сильную заинтересованность в моем переходе, смогли договориться о трансфере с „Зенитом“ и дали мне несколько дней на принятие решения. Они вели себя очень корректно. Я взвесил все за и против и дал согласие на переезд в Китай.

Понятно, что сейчас все говорят только о том, сколько я заработаю и что я зря решил покинуть европейский футбол. Но, во-первых, я не первый, кто уехал в чемпионат Китая из европейского чемпионата. Почти в каждом клубе высшего дивизиона первенства этой страны играют топ-футболисты, наличие которых говорит о силе местного чемпионата. Тем более, я уверен, что с каждым годом талантливых игроков из Европы и Южной Америки здесь будет всё больше и больше. Во-вторых, пока я довольно молод и после окончания контракта с „Тяньцзинь Сунцзян“ еще смогу вернуться в один из европейских клубов».

Напомним, бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий в китайской Суперлиге, рассказал о том, что Витсель советовался с ним о переходе в Китай.

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