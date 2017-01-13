Агент Боккетти: «Ведём переговоры со „Спартаком“ и другими клубами»
Сегодня, 00:17 | Источник: ilposticipo.it | Редакция: Антон Белюсь
Андреа д'Амико - агент защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, дал понять, что его клиент рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры:
«Срок действия контракта Сальваторе истекает. Мы ведем переговоры со „Спартаком“ и другими клубами, но пока не могу сказать ничего нового.
Хотел ли бы он вернуться в Италию? Мы рассматриваем варианты. Боккетти - человек с открытым сердцем, для него нет границ, но для него крайне важен профессионализм».
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был бы важен профессионализм-в спартаке бы не сидел