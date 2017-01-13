Рейтинг@Mail.ru

Агент Боккетти: «Ведём переговоры со „Спартаком“ и другими клубами»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Спартак М, Боккетти Сальваторе
Сегодня, 00:17 | Источник: ilposticipo.it | Редакция: Антон Белюсь

Андреа д'Амико - агент защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, дал понять, что его клиент рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры:

«Срок действия контракта Сальваторе истекает. Мы ведем переговоры со „Спартаком“ и другими клубами, но пока не могу сказать ничего нового.

Хотел ли бы он вернуться в Италию? Мы рассматриваем варианты. Боккетти - человек с открытым сердцем, для него нет границ, но для него крайне важен профессионализм».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:52, редактировал Сегодня 00:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:18
ответ пользователю Глушаков трофейчик (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:05 Рибери: «Китай, Катар и ОАЭ? Если там хорошо платят, почему нет?» 5
Вчера
23:57 Агент: «И „Зенит“, и Кришито заинтересованы в продлении сотрудничества» 41
22:11 Сантуш: «Альтруизм Роналду на Евро-2016 послужил примером для других игроков» 18
22:00 Видео Дель Пьеро: «Свой самый красивый в карьере гол я забил в ворота „Фиорентины“» 21
19:52 Манолас: «Сложней всего играть против Игуаина» 6
19:25 Насри: «Я бы хотел поиграть под руководством Зидана, ведь тогда я бы играл за „Реал“» 20
18:36 Агент: «Для Куасси „Селтик“ – это мост для потенциального перехода в Англию или Испанию» 3
18:23 Почеттино: «Мы не можем улучшать условия контракта Алли каждые несколько месяцев» 7
17:44 Тиаго Силва не исключает, что может вернуться в «Милан» 2
16:11 Мармазов: «В „Шахтере“ Луис Адриано отбил полголовы одноклубнику во время драки» 53
все материалы по этой теме
Турниры