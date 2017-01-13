Агент: «„Зенит“ просит за Ломбертса очень большие деньги»

Сантуш Верхлуст - агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, считает, что большой ценник, выставленный на игрока «сине-бело-голубыми», мешает бельгийцу сменить клубную прописку:

«„Зенит“ просит очень большую сумму, поэтому это пока невозможно. Но клубы могут договориться с „Зенитом“ - а клубов (которые интересуются Ломбертсом) действительно много. Будь что будет.

Каждое трансферное окно от клубов есть интерес к Николасу, но если они интересуются им, им нужно договориться с „Зенитом“. Сейчас нет команд, которые имеют договоренность с „Зенитом“. Николас уже 10 лет в клубе и, возможно, „Зенит“ захочет и дальше работать с ним, это может произойти.

Я не знаю, когда эта история закончится - может так сложиться, что мне позвонят в течение пяти минут, сделают предложение „Зениту“, которое их устроит, мы это обсудим, Николас согласится и в результате перейдет. Но пока ничего не понятно».

Напомним, что ранее «Галатасарай» отказался от идеи приобретения 31-летнего футболиста.