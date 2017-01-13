Директор «Барселоны»: «Без Иньесты, Неймара, Пике и других Месси не был бы столь хорош»

Директор «Барселоны» Пере Гратакос отметил, что нападающий клуба Лионель Месси не добился бы таких успехов без помощи своих одноклубников, а также прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании:

«Без Иньесты, Неймара, Пике и других футболистов „Барселоны“, Лео не был бы столь хорошим игроком.

Результаты жеребьевки Кубка Испании? Нам достался тяжелый соперник. Глядя на статистику „Реала Сосьедад“, понятно, что нам придется сложно».