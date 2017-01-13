Директор «Барселоны»: «Без Иньесты, Неймара, Пике и других Месси не был бы столь хорош»
Сегодня, 19:25 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Директор «Барселоны» Пере Гратакос отметил, что нападающий клуба Лионель Месси не добился бы таких успехов без помощи своих одноклубников, а также прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Испании:
«Без Иньесты, Неймара, Пике и других футболистов „Барселоны“, Лео не был бы столь хорошим игроком.
Результаты жеребьевки Кубка Испании? Нам достался тяжелый соперник. Глядя на статистику „Реала Сосьедад“, понятно, что нам придется сложно».
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на камп ноу сложно,даже очень.
Поэтому этот упрек неуместен.
Португальскому "Я-легенде" надо поучиться у Лео.