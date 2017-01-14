Габулов: «Не теряю надежды вернуться в сборную»
Сегодня, 10:46 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Новоиспеченный вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов признался, что мечтает вновь получить вызов в сборную России:
«Я не теряю надежды вернуться в сборную. Но сейчас моя задача – сконцентрироваться на „Арсенале“, поскорее набрать кондиции и двигаться вперед. Шаг за шагом.
Как я должен прожить 2017-й, чтобы в конце сказать: „Это был хороший год“? Самое главное – чтобы близкие были здоровы. Если говорить о футболе, то хочется реализовать себя на сто процентов и максимально помогать команде. Ну и, конечно, обойтись без травм».
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Ничего нет невозможного!!!
Салют тебе, Залим! Успехов в Новом году!
Молодец Владимир!
Надеюсь Вы ещё покажете Кто в сборной Первый !?