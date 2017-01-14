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Габулов: «Не теряю надежды вернуться в сборную»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Россия, Арсенал Т, Габулов Владимир
Сегодня, 10:46 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Новоиспеченный вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов признался, что мечтает вновь получить вызов в сборную России:

«Я не теряю надежды вернуться в сборную. Но сейчас моя задача – сконцентрироваться на „Арсенале“, поскорее набрать кондиции и двигаться вперед. Шаг за шагом.

Как я должен прожить 2017-й, чтобы в конце сказать: „Это был хороший год“? Самое главное – чтобы близкие были здоровы. Если говорить о футболе, то хочется реализовать себя на сто процентов и максимально помогать команде. Ну и, конечно, обойтись без травм».

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