«Арсенал» не заметил «Суонси»

В матче 21-го тура АПЛ «Арсенал» на выезде разобрался с «Суонси».

Суонси, стадион «Либерти».

«Суонси» - «Арсенал» - 0:4 (0:1)

Голы: Жиру 37, Корк 54 (аг), Ноутон 67 (аг), Санчес 73.

«Суонси»: Фабиански, Фернандес, Кингсли, Ноутон, Моусон, Корк (Макберни 71), Ки, Сигурдссон, Дайер (Фер 55), Раутледж, Льоренте (Бастон 70).

Главный тренер: Пол Клемент.

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Монреаль, Паулиста, Косьельни, Озил (Перес 79), Рэмзи, Айвоби, Джака, Санчес (Уэлбек 79), Жиру (Окслейд-Чемберлен 60).

Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Ки 43, Фер 78.

Судья: Майк Джонс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.