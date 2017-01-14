«Арсенал» не заметил «Суонси»
Матч: Суонси Сити0 : 4Арсенал
Идет первый тайм
Сегодня, 19:50 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 21-го тура АПЛ «Арсенал» на выезде разобрался с «Суонси».
Суонси, стадион «Либерти».
«Суонси» - «Арсенал» - 0:4 (0:1)
Голы: Жиру 37, Корк 54 (аг), Ноутон 67 (аг), Санчес 73.
«Суонси»: Фабиански, Фернандес, Кингсли, Ноутон, Моусон, Корк (Макберни 71), Ки, Сигурдссон, Дайер (Фер 55), Раутледж, Льоренте (Бастон 70).
Главный тренер: Пол Клемент.
«Арсенал»: Чех, Мустафи, Монреаль, Паулиста, Косьельни, Озил (Перес 79), Рэмзи, Айвоби, Джака, Санчес (Уэлбек 79), Жиру (Окслейд-Чемберлен 60).
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждения: Ки 43, Фер 78.
Судья: Майк Джонс.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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