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Зидан: «Мы проиграли матч в течение 5 минут»

Матч: СевильяСевилья2 : 1РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Зидан Зинедин
Сегодня, 08:10 | Источник: football-espana.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своих подопечных от «Севильи» в матче 18-го тура Ла Лиги, прервавшее беспроигрышную серию «сливочных»:

«Мы проиграли матч в течение 5 минут. Трудно принять это поражение, ведь играли мы хорошо.

Знали, что рано или поздно проиграем, но, конечно, мы сможем вынести и кое-что полезное из этой игры.

Ошибки при пропущенных голах? Первый мы пропустили после нарушения, а второй - после потери. 85 минут мы играли хорошо.

Горжусь тем, чего нам удалось добиться за 40 игр. Теперь нам нужно отдохнуть и думать о последующих матчах.

Не думаю, что окончание нашей беспроигрышной серии повлияет на нас. Посмотрим в среду, но нам следует переварить это поражение, ведь никто не любит проигрывать, особенно так играя в первые 85 минут.

Рамос? Я горжусь нашим капитаном. Автогол Серхио? Не знаю, кто там забил. Ничего страшного, это футбол.

Теперь нам нужно думать о следующей игре. Поздравляем „Севилью“ с победой».

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