Вилья: «У Гвардиолы трудный период, но он изменит ситуацию»

Самый ценный игрок минувшего сезона в МЛС Давид Вилья поддержал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, который в последнем туре АПЛ уступил «Эвертону» (0:4).

«У Гвардиолы трудный период, но я верю, что он изменит ситуацию. Сложности - это нормально. Хосеп велик, у него есть свои методы и отличный штаб, чтобы в будущем поправить ситуацию.

Мне очень повезло, что я играл под руководством Гвардиолы. Он отличный тренер в глазах всех, кто любит футбол. В этой игре сложно победить, но Хосеп почти всегда выигрывал, его статистика удивительна».