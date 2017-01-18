Вилья: «У Гвардиолы трудный период, но он изменит ситуацию»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Вилья Давид, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 10:44 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Самый ценный игрок минувшего сезона в МЛС Давид Вилья поддержал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, который в последнем туре АПЛ уступил «Эвертону» (0:4).
«У Гвардиолы трудный период, но я верю, что он изменит ситуацию. Сложности - это нормально. Хосеп велик, у него есть свои методы и отличный штаб, чтобы в будущем поправить ситуацию.
Мне очень повезло, что я играл под руководством Гвардиолы. Он отличный тренер в глазах всех, кто любит футбол. В этой игре сложно победить, но Хосеп почти всегда выигрывал, его статистика удивительна».
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зачем он влез в этот улей
На мой взгляд, для того, чтобы считаться Великим Тренером нужно прыгнуть выше головы ,, нужно добиться успеха с командой, от которой никто ничего особого не ожидал. Нужно уметь подстраиваться под соперника, если это нужно, а не "ломаться" как только твой футбол не проходит. МС - самоё тяжёлое, пока, испытание для Пепа, Бавария и Барселона были лёгким местом работы (если вообще такое может быть у тренера), команды в выстроенной вертикалью, сильной школой, менеджментом и т. д. Теперь клуб, у которого есть деньги, подбор футболистов на высоком уровне, основа заложена Пеллегрини, но это лишь крохи, над МС необходимо очень много ещё работать, чтобы достичь того, чего хочет руководство, Пеп столкнулся с самым сложным испытанием в своей тренерской карьере и если он продолжит обречённо смотреть на всё это, и ничего не делать, то дело его труба. Но у него ещё полно времени и остаётся только ждать и смотреть, пока однозначных выводов сделать невозможно!!!
И другой вариант-Если Бавария без Реала и Барсы,тоже не было конкуренции.
Так как в ЛЧ ваши апаэловцы никакой конкуренции составить не могут 4м командам-3 из Испании и одна из Германии.
Все это видят.
Каждый год в финале Атлетико,Реал,Бавария,Барселона
Иногда удивительнее с командой-аутсайдером с долгами и деревяшками в составе выиграть 2 матча в сезоне, чем пять шестых сезона Brazzers с Осасунами устраивать с помощью лучших игроков мира.
"но Хосеп почти всегда выигрывал, его статистика удивительна" - а вот это как раз не имеет значение.
Чемпионаты разные, в одних проще победить в других тяжелей. Команды разные, выигрывать с командой которая входит в топ 5 лучших это не МС тренировать...
Пепка, добро пожаловать в АПЛ - тут только за чемпионство борются несколько клубов.
Это в Испании у "Барселоны" мало конкурентов, а в Германии у "Баварии" их нет вообще.