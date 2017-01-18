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Вилья: «У Гвардиолы трудный период, но он изменит ситуацию»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Вилья Давид, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 10:44 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Самый ценный игрок минувшего сезона в МЛС Давид Вилья поддержал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, который в последнем туре АПЛ уступил «Эвертону» (0:4).

«У Гвардиолы трудный период, но я верю, что он изменит ситуацию. Сложности - это нормально. Хосеп велик, у него есть свои методы и отличный штаб, чтобы в будущем поправить ситуацию. 

Мне очень повезло, что я играл под руководством Гвардиолы. Он отличный тренер в глазах всех, кто любит футбол. В этой игре сложно победить, но Хосеп почти всегда выигрывал, его статистика удивительна».

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