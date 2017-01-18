Энрике: «Я пошёл к мосту»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике пошутил в ответ на слова хавбека «блаугранас» Ивана Ракитича, который ранее заявил, что готов броситься с моста ради испанского специалиста:

«Иван Ракитич - важный игрок для клуба и будет таковым. Он является образцом для подражания, оценю его на 10 из 10.

Думаю, что интервью, в котором он выразил мне поддержку, старое. Не спрашивайте, зачем, но я пошел к мосту».