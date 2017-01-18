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Нападающий Коре, находившийся на просмотре в «Локомотиве», покинул сбор команды

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М
Сегодня, 23:15 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что нападающий литовского «Стумбраса» Александр Коре, находившийся на просмотре в «Локомотиве», покинул тренировочный сбор «железнодорожников» в Испании, однако возможность подписания игрока московским клубом по-прежнему сохраняется:

«Он покинул сбор, но вероятность его перехода в „Локомотив“ сохраняется. Не исключено, что он отправится и на второй сбор».

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