Нападающий Коре, находившийся на просмотре в «Локомотиве», покинул сбор команды

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что нападающий литовского «Стумбраса» Александр Коре, находившийся на просмотре в «Локомотиве», покинул тренировочный сбор «железнодорожников» в Испании, однако возможность подписания игрока московским клубом по-прежнему сохраняется:

«Он покинул сбор, но вероятность его перехода в „Локомотив“ сохраняется. Не исключено, что он отправится и на второй сбор».