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«Наполи» увозит победу из Милана

Матч: МиланМилан1 : 2НаполиНаполи
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:43 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 21-го тура Серии А «Милан» дома уступил «Наполи».

Милан, стадион «Сан-Сиро».

«Милан» - «Наполи» - 1:2 (1:2)
Голы: Куцка 37Инсинье 6, Кальехон 9.

«Милан»: Доннарумма, Гомес, Калабрия, Абате, Палетта, Куцка, Соса (Бертолаччи 74), Бонавентура, Пашалич (Ньянг 85), Сусо, Бакка (Лападула 73).
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

«Наполи»: Рейна, Тонелли, Стринич, Хюсай, Альбиоль, Мертенс, Аллан (Рог 86), Кальехон, Гамшик (Зелински 74), Инсинье, Жоржиньо (Диавара 61).
Главный тренер: Маурицио Сарри.

Предупреждения: Мертенс 12, Калабрия 22, Соса 26, Стринич 38, Тонелли 45, Гомес 51, Бакка 56, Кальехон 82.

Судья: Джанлука Рокки.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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