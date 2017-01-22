Билич: «„Вест Хэм“ просит за Пайета даже меньше, чем он стоит»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Вест Хэм, Пайет Димитри, Билич Славен
Сегодня, 13:05 | Источник: standard.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что «молотобойцы» не будут пытаться вытянуть из потенциального покупателя побольше денег при продаже хавбека Димитри Пайета:
«Не скажу ничего нового. Есть два варианта развития событий: либо он остается, либо он уходит.
Будет ли это „Марсель“ или другой клуб? Не знаю. Это отличный игрок, но мы не будем просить за него сумасшедших денег.
Мы просим за Пайета даже меньше, чем он стоит».
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