Билич: «„Вест Хэм“ просит за Пайета даже меньше, чем он стоит»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что «молотобойцы» не будут пытаться вытянуть из потенциального покупателя побольше денег при продаже хавбека Димитри Пайета:

«Не скажу ничего нового. Есть два варианта развития событий: либо он остается, либо он уходит.

Будет ли это „Марсель“ или другой клуб? Не знаю. Это отличный игрок, но мы не будем просить за него сумасшедших денег.

Мы просим за Пайета даже меньше, чем он стоит».