Президент «Севильи»: «Рамосу следует играть, а не советовать мне, как я должен себя вести»
Сегодня, 22:07 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Севильи» Хосе Кастро прокомментировал слова защитника «Реала» Серхио Рамоса, который выразил недоумение по поводу того, что Кастро не осудил поведение тех фанатов клуба, которые оскорбляли игрока в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании между командами:
«Рамос - невероятный игрок, который ушел из отличного клуба и сейчас выступает за „Реал“.
Но он должен играть за свой клуб, а не советовать президенту своего бывшего клуба, как тому следует вести себя.
Рамосу следует говорить с президентом „Реала“, а не „Севильи“, у которого и так хватает своих проблем.
В адрес Рамоса звучали оскорбления, но он сжег все мосты, а также пытался провоцировать фанатов. Ничего не имею против Рамоса, но я должен защищать интересы своего клуба».
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Еще мне непонятно, зачем он подошел к Сампаоли и сказал, что у его команды есть яица? Это же бред какой-то. Ну есть, ну ок, зачем с тренером соперника такими разговорами обмениваться? Лицо Сампаоли говорит о том, что он таких слов явно не ждал.
И как всегда ветку осадили барсаглоры. Следите за своей командой, которую вообще нигде не уважают.
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