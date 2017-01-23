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Президент «Севильи»: «Рамосу следует играть, а не советовать мне, как я должен себя вести»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Севилья, Реал, Рамос Серхио
Сегодня, 22:07 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Севильи» Хосе Кастро прокомментировал слова защитника «Реала» Серхио Рамоса, который выразил недоумение по поводу того, что Кастро не осудил поведение тех фанатов клуба, которые оскорбляли игрока в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании между командами:

«Рамос - невероятный игрок, который ушел из отличного клуба и сейчас выступает за „Реал“.

Но он должен играть за свой клуб, а не советовать президенту своего бывшего клуба, как тому следует вести себя.

Рамосу следует говорить с президентом „Реала“, а не „Севильи“, у которого и так хватает своих проблем.

В адрес Рамоса звучали оскорбления, но он сжег все мосты, а также пытался провоцировать фанатов. Ничего не имею против Рамоса, но я должен защищать интересы своего клуба».

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