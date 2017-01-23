Тунис обыгрывает Зимбабве и выходит в плей-офф
Вчера, 23:56 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В матче группового этапа Кубка Африканских Наций сборная Туниса разобралась с национальной командой Зимбабве и со второго места в группе вышла в плей-офф турнира.
Либревиль, стадион «Стад д'Ангондже»
Зимбабве – Тунис – 2:4 (1:4)
Голы: Мусона 42, Ндоро 58 - Слити 9, Мсакни 22, Хенисси 36, Хазри 45 (пен).
Зимбабве: Мкурува, Звирекви, Нхамойнесу, Муройва, Басера, Фири (Ндоро 46), Накамба, Кацанде, Биллиат, Мушекви, Мусона (Махачи 89).
Главный тренер: Каллисто Пасува.
Тунис: Жриди, Бен-Юссеф, Маалуль, Наггез, Абденнур, Сасси, Слити (Азуни 83), Бен-Амор, Хазри (Лахмар 63), Мсакни (Хелифа 78), Хенисси.
Главный тренер: Хенрик Касперчак.
Предупреждения: Фири 8, Бен-Амор 33, Нхамойнесу 44, Наггез 85.
Судья: Денис Дембеле.
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