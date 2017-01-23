Ничья в матче с Алжиром позволила Сенегалу занять 1-е место в группе

В матче группового этапа Кубка Африканских Наций сборная Сенегала сыграла вничью с Алжиром и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе. Алжир же отправляется домой.

Франсвиль, стадион «Стад де Франсвиль»

Сенегал – Алжир – 2:2 (1:1)

Голы: Диоп 43, Соу 53 - Слимани 10, Слимани 52.

Сенегал: Ндиай, Туре, Мбоджи (Дьедиу 70), Сисс, Сарр, Ндиайе (Гуйе 78), Диоп, Ндойе, Диаме, Конате (Кейта 90), Соу.

Главный тренер: Алиу Сиссе.

Алжир: Ассела, Манди, Гулам, Мефта, Кадамуро-Бентаиба, Ханни (Геззаль 83), Бенталеб, Марез, Гедиура, Браими, Слимани (Бунеджа 80).

Главный тренер: Жорж Лекенс.

Предупреждения: Гулам 39, Бенталеб 39, Браими 44, Кадамуро-Бентаиба 58, Дьедиу 74.

Судья: Редуан Джийед.