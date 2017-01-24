Крупин покинул должность генерального директора «Ростова»
Сегодня, 15:17 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Дмитрий Кристя
Генеральный директор «Ростова» Владимир Крупин покинул свою должность. Исполняющим обязанности назначен начальник билетного отдела Роман Ткаченко.
«Коллектив ФК „Ростов“ благодарит Владимира Анатольевича Крупина за совместную работу и желает удачи в дальнейшей деятельности!» — гласит сообщение пресс-службы ростовчан.
Крупин был в должности гендиректора «Ростова» с лета 2016 года.
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