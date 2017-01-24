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Крупин покинул должность генерального директора «Ростова»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Ростов
Сегодня, 15:17 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор «Ростова» Владимир Крупин покинул свою должность. Исполняющим обязанности назначен начальник билетного отдела Роман Ткаченко.

«Коллектив ФК „Ростов“ благодарит Владимира Анатольевича Крупина за совместную работу и желает удачи в дальнейшей деятельности!» — гласит сообщение пресс-службы ростовчан.

Крупин был в должности гендиректора «Ростова» с лета 2016 года.

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