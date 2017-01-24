Крупин покинул должность генерального директора «Ростова»

Генеральный директор «Ростова» Владимир Крупин покинул свою должность. Исполняющим обязанности назначен начальник билетного отдела Роман Ткаченко.

«Коллектив ФК „Ростов“ благодарит Владимира Анатольевича Крупина за совместную работу и желает удачи в дальнейшей деятельности!» — гласит сообщение пресс-службы ростовчан.

Крупин был в должности гендиректора «Ростова» с лета 2016 года.