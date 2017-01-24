Саид Абдулаев - новый генеральный директор «Анжи»

Новым генеральным директором «Анжи» стал Саид Абдулаев.

На этом посту Абдулаев сменит Сергея Кораблева, ушедшего в отставку по состоянию здоровья.

В период с 2001 по 2012 гг. Абдулаев уже работал в «Анжи» юристом и исполнительным директором.

«Поздравляем Саида Абдуллаевича с должностью генерального директора ФК „Анжи“ и желаем ему плодотворной и успешной работы во благо нашего клуба!», - говорится в заявлении пресс-службы махачкалинского клуба.