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Саид Абдулаев - новый генеральный директор «Анжи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Отставки и назначения, Анжи
Сегодня, 18:02 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь

Новым генеральным директором «Анжи» стал Саид Абдулаев.

На этом посту Абдулаев сменит Сергея Кораблева, ушедшего в отставку по состоянию здоровья.

В период с 2001 по 2012 гг. Абдулаев уже работал в «Анжи» юристом и исполнительным директором. 

«Поздравляем Саида Абдуллаевича с должностью генерального директора ФК „Анжи“ и желаем ему плодотворной и успешной работы во благо нашего клуба!», - говорится в заявлении пресс-службы махачкалинского клуба.

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