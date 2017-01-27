Роббен: «У „Баварии“ есть всё необходимое, чтобы выиграть требл»
Сегодня, 13:56 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Вингер «Баварии» Арьен Роббен считает, что мюнхескому клубу по силам выиграть требл в нынешнем сезоне:
«Снова выиграть Лигу чемпионов - это отличный вызов, который мотивирует меня.
Но нам придется также отдать все свои силы, чтобы победить в Бундеслиге и Кубке Германии.
Мы постараемся победить в этих турнирах и снова выиграть требл. У нас есть для этого все необходимое.
Борьба за чемпионство в Бундеслиге будет упорной и будет идти до самого конца. Мы участвуем в трех турнирах, в то время как „РБ Лейпциг“ - лишь в одном. Они находятся в отличной форме».
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