Роббен: «У „Баварии“ есть всё необходимое, чтобы выиграть требл»

Вингер «Баварии» Арьен Роббен считает, что мюнхескому клубу по силам выиграть требл в нынешнем сезоне:

«Снова выиграть Лигу чемпионов - это отличный вызов, который мотивирует меня.

Но нам придется также отдать все свои силы, чтобы победить в Бундеслиге и Кубке Германии.

Мы постараемся победить в этих турнирах и снова выиграть требл. У нас есть для этого все необходимое.

Борьба за чемпионство в Бундеслиге будет упорной и будет идти до самого конца. Мы участвуем в трех турнирах, в то время как „РБ Лейпциг“ - лишь в одном. Они находятся в отличной форме».