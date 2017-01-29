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Рамос: «При поддержке болельщиков „Реал“ сможет стать чемпионом»

Матч: РеалРеал-:-Реал СосьедадРеал Сосьедад
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Рамос Серхио
Сегодня, 10:01 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился ожиданиями от поединка Ла Лиги с «Реалом Сосьедад».

«Прежде всего мы хотим, чтобы нас поддерживали болельщики. Их помощь поможет нам стать сильнее, и я уверен, что вместе мы сможем выиграть чемпионат.

Нам предстоит тяжелая игра против серьезного соперника, который показывает хороший футбол в этом сезоне и заслуженно находится в верхней части таблицы».

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