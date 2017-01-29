Орлов: «У Молло есть футбольная искра от бога»

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре новичков «Зенита» Эрнани, Ибрагима Цаллагова и Йоана Молло.

«И Эрнани, и Молло, и Цаллагов — для нас загадка. Ибрагима мы видели больше всех, и мне он, например, всегда нравился. Как проявляет себя Эрнани, я узнавал у ребят, кто был вместе с „Зенитом“ [на первом сборе в ОАЭ]. Осваивается, но пока он не основной игрок. Это, конечно, не Витсель, ему еще предстоит адаптироваться.

Молло мы тоже не знаем, это определенный риск. Он хорошо начинал, но у него случались провалы во Франции: в „Нанси“, „Сент-Этьене“. Он был хорош в молодежной сборной, но дальше не везде у Йоана получалось, а после того, как получалось, шли паузы. Свои положительные качества у Молло есть — финты, скорость, футбольная искра от бога у Йоана есть. Но в его предыдущих командах считали, что этого недостаточно.

Молло тогда был не командным игроком, это главное, что ему вменялось в вину. Очевидно, что-то Луческу в нем разглядел. После первой же игры Йоана в „Зените“ Мирча сказал, что новичок ему понравился. А доверие тренера все-таки многое значит».

Интересно, что до перехода Молло в «Зенит» Орлов назвал его «секонд-хэндом, который не нужен российскому футболу».