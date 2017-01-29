Рейтинг@Mail.ru

Орлов: «У Молло есть футбольная искра от бога»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Орлов Геннадий , Молло Йоан, Эрнани, Цаллагов Ибрагим
Сегодня, 16:36 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре новичков «Зенита» Эрнани, Ибрагима Цаллагова и Йоана Молло.

«И Эрнани, и Молло, и Цаллагов — для нас загадка. Ибрагима мы видели больше всех, и мне он, например, всегда нравился. Как проявляет себя Эрнани, я узнавал у ребят, кто был вместе с „Зенитом“ [на первом сборе в ОАЭ]. Осваивается, но пока он не основной игрок. Это, конечно, не Витсель, ему еще предстоит адаптироваться.

Молло мы тоже не знаем, это определенный риск. Он хорошо начинал, но у него случались провалы во Франции: в „Нанси“, „Сент-Этьене“. Он был хорош в молодежной сборной, но дальше не везде у Йоана получалось, а после того, как получалось, шли паузы. Свои положительные качества у Молло есть — финты, скорость, футбольная искра от бога у Йоана есть. Но в его предыдущих командах считали, что этого недостаточно.

Молло тогда был не командным игроком, это главное, что ему вменялось в вину. Очевидно, что-то Луческу в нем разглядел. После первой же игры Йоана в „Зените“ Мирча сказал, что новичок ему понравился. А доверие тренера все-таки многое значит».

Интересно, что до перехода Молло в «Зенит» Орлов назвал его «секонд-хэндом, который не нужен российскому футболу».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:31
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 17:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:24
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 17:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:23, редактировал Сегодня 17:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:21
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:16
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 17:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:07
ответ пользователю Bearded man (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 17:06
Показать
Немного троллинга
  6
Сегодня 17:06
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 17:06, редактировал Сегодня 17:07
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 17:05
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:05
ответ пользователю ТОС (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:04
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 17:03
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:02
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 17:01
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 16:59
ответ пользователю ошалевший (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:57
ответ пользователю Литейный 4 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 16:56
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:54
ответ пользователю Igo0rek (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:54
ответ пользователю ошалевший (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:53
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:16 Гунько: «Не сказал бы, что Кутепов - медленный футболист» 13
07:42 Чугайнов: «„Локомотиву“ нужно возместить потери Самедова и Хенти» 18
06:02 Чугайнов: «В 2006 году „Зенит“ мог купить Фарфана, но он клубу не подошел» 13
Вчера
22:50 Бабаев: «Сомневаюсь, что Траоре выиграет конкуренцию у Оланаре, Чалова и Витиньо» 44
15:12 «Динамо» намерено выкупить у ЦСКА Панченко грядущим летом 43
14:27 Агент: «По поводу Караваева из „Спартака“ ко мне никто не обращался» 8
13:25 Газизов: «„Уфа“ намерена подписать с Беленовым полноценный контракт» 3
11:52 «Амкар»: «В матче „Уфы“ тоже цирк был. Что происходит, мы не знаем» 7
11:06 Селихов: «Игроки „Амкара“ шутили, что теперь хоть будут вовремя зарплату получать» 15
10:14 Селихов: «Думаю, реалистично попасть в заявку сборной на чемпионат мира» 11
все материалы по этой теме
Турниры