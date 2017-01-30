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Крицюк: «Нужно отказаться от финансирования клубов из бюджета»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Краснодар, Крицюк Станислав
Сегодня, 10:23 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк поделился мнением о том, что следует изменить в отечественном футболе.

«В России не очень хорошо выстроена система, причём не только в футболе. Хорошо, давайте скажем: „Лимит виноват“. Отменим его. Потом кто-то решит, что „осень-весна“ не подходит, а лучше „лето-зима“. Ладно, всё опять перевернём. Но глобально-то это ничего не изменит, мы просто потянем за ниточки в одном большом клубке, который надо распутать. 

Вот что такое российские бюджетные клубы?! Это деньги налогоплательщиков, которые, конечно, должны уходить на больницы или хотя бы на целевые программы развития массового спорта в регионе, а попадают они титульной команде профессиональных футболистов. На всё остальное, включая детский и любительский спорт, остаются копейки. В большинстве европейских чемпионатов такой подход невозможен. 

Что нужно менять в первую очередь? Основное — отказ от бюджетных денег. Конечно, в таком случае профессиональных команд станет меньше. Возможно, вообще останется одна профессиональная лига, а другие будут, например, студенческие. Зато на фоне этого можно будет создавать реальный бизнес-фундамент. Если вы начнёте платить свои, а не государственные средства, то будете заинтересованы в том, чтобы привлекать людей на стадионы, искать способы получения доходов с рекламы, ТВ-трансляций. Но по таким законам должна жить вся лига, а не один-два клуба. Но, опять же, дело не только в бюджетном финансировании. Это не панацея – есть много других вопросов, которые надо будет адаптировать к нашим условиям».

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