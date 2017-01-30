Крицюк: «Нужно отказаться от финансирования клубов из бюджета»
Голкипер «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк поделился мнением о том, что следует изменить в отечественном футболе.
«В России не очень хорошо выстроена система, причём не только в футболе. Хорошо, давайте скажем: „Лимит виноват“. Отменим его. Потом кто-то решит, что „осень-весна“ не подходит, а лучше „лето-зима“. Ладно, всё опять перевернём. Но глобально-то это ничего не изменит, мы просто потянем за ниточки в одном большом клубке, который надо распутать.
Вот что такое российские бюджетные клубы?! Это деньги налогоплательщиков, которые, конечно, должны уходить на больницы или хотя бы на целевые программы развития массового спорта в регионе, а попадают они титульной команде профессиональных футболистов. На всё остальное, включая детский и любительский спорт, остаются копейки. В большинстве европейских чемпионатов такой подход невозможен.
Что нужно менять в первую очередь? Основное — отказ от бюджетных денег. Конечно, в таком случае профессиональных команд станет меньше. Возможно, вообще останется одна профессиональная лига, а другие будут, например, студенческие. Зато на фоне этого можно будет создавать реальный бизнес-фундамент. Если вы начнёте платить свои, а не государственные средства, то будете заинтересованы в том, чтобы привлекать людей на стадионы, искать способы получения доходов с рекламы, ТВ-трансляций. Но по таким законам должна жить вся лига, а не один-два клуба. Но, опять же, дело не только в бюджетном финансировании. Это не панацея – есть много других вопросов, которые надо будет адаптировать к нашим условиям».
Или войдите через
Но это исключение из правил.
Ты молод, не застал тех времен, когда все клубы в СССР были сверх прибыльны. Дело не в чиновниках, а в общей ситуации в стране.
А можно провести клиническую хирургию, удалить огромные опухоли в виде чиновников, чтобы тело функционировало как и положено и росли молодые здоровые клетки (футболисты). Проблема в том, что сделать это настолько же сложно, насколько вылечить такого умирающего человека, потому что эти опухоли всеми силами вцепляются в него и не отдают.
Лично мне жалко столько денег налогоплательщиков отдавать на з/п футболистов, когда выхлоп ноль. Что сборная деградирует, что клубы не очень выступают...
-----------------------
Это он правильно заметил про многострадальных жителей Санкт-Петербурга,не построенных больниц и школ в угоду долгостроя Батут-туалета))
У нас все решается на верху,а там сидит человек-которого все устраивает,даже постоянно растет на провалах в чине.Смотришь на всю эту околофутбольную тусовки и говорят многие правильные вещи,а как дело до голосования и решений доходит-оп и обратку дают..,обделались на новом турнире-опять верещание и разговоры и так по кругу-день сурка...
Крицюк не понимает, что сейчас не обойтись в нашем футболе без гос. средств. Галицких, Федунов и Гинеров на всех не хватает.
Правда, Зениту ничего не грозит в этом случае. Ведь у него прямая дорога к Бургер Кингу, и "Зенит - Бургер Кинг" будет наводить страх и ненависть в Европе. Конечно, вряд ли они согласятся Кокорину 5 миллионов в год платить как нормальные бизнесмены, но это уже проблемы Кокорина.
Перепил? Бывает.
И чиновники ответят: "Да, что это мы все пилим и воруем? Пора уже давно это заканчивать, пересядем с Гелентвагенов и Бентли на Солярисы. Ради футбола ничего не жалко!"