«Краснодар» может разорвать контракт с Ари

«Краснодар» рассматривает возможность расставания с нападающим Ари. В клубе не очень довольны отношением бразильца к работе, поэтому готовы разорвать с ним контракт. Продажа 31-летнего игрока затруднена тем, что он не хочет идти на понижение зарплаты в другом клубе. В нынешнем сезоне в РФПЛ Ари провел 11 матчей, забив четыре мяча.