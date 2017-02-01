«Краснодар» может разорвать контракт с Ари
Сегодня, 08:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
«Краснодар» рассматривает возможность расставания с нападающим Ари. В клубе не очень довольны отношением бразильца к работе, поэтому готовы разорвать с ним контракт. Продажа 31-летнего игрока затруднена тем, что он не хочет идти на понижение зарплаты в другом клубе. В нынешнем сезоне в РФПЛ Ари провел 11 матчей, забив четыре мяча.
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Мне кажется, что изменение отношения Ари к работе произошло по вине автора "письма четырнадцати".