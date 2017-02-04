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Агент: «Буффон может играть и после ЧМ-2018»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Буффон Джанлуиджи
Сегодня, 10:37 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Сильвано Мартина, агент голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, считает, что его клиент вполне может задержаться в футболе еще на несколько лет. Не так давно итальянскому вратарю исполнилось 39 лет.

«Буффон хочет доиграть до 2018 года, чтобы выступить на чемпионате мира в России. Учитывая его любовь к футболу и нынешнюю форму, вполне возможно, что он сможет продолжить свою карьеру и после Мундиаля».

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