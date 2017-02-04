Агент: «Буффон может играть и после ЧМ-2018»

Сильвано Мартина, агент голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, считает, что его клиент вполне может задержаться в футболе еще на несколько лет. Не так давно итальянскому вратарю исполнилось 39 лет.

«Буффон хочет доиграть до 2018 года, чтобы выступить на чемпионате мира в России. Учитывая его любовь к футболу и нынешнюю форму, вполне возможно, что он сможет продолжить свою карьеру и после Мундиаля».