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Почеттино: «„Тоттенхэм“ готов выиграть титул»

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм1 : 0МидлсброМидлсбро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Почеттино Маурисио
Сегодня, 10:14 | Источник: Espn.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 24-го тура АПЛ с «Мидлсбро» (1:0).

«Да, мы являемся реальным претендентом на победу в чемпионате и да, мы готовы выиграть титул. Есть давление, но я чувствую, что могу им управлять. Мы держим разрыв в девять очков. Это нормально, это три игры, но теперь все зависит от „Челси“. 

Когда выигрываешь 1:0, это скользкий счет, и всё может случиться. Это правда, что в последние несколько минут мы несколько прижались к своим воротам, но я считаю, что „Тоттенхэм“ выглядел гораздо лучше и заслужил эти три очка.

Это футбол, если бы „Мидлсбро“ забил, то окей, мы могли потерять два пункта, но наша команда заслужила победу».

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