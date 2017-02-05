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Прядкин: «По трансферам видно, что клубы РФПЛ затянули пояса»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Прядкин Сергей
Сегодня, 12:17 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о зимней трансферной кампании российских клубов.

«Видно по трансферной политике, что клубы затягивают пояса. Повального привлечения иностранных игроков, повальных переходов нет. Конечно, зимнее трансферное окно отличается в этом плане от летнего, но обычно, когда клубы обладали более большими бюджетами, они более активно вели себя на рынке и зимой. На самом деле, бюджеты скорректированы и поджаты.

Конечно, я равноудален ото всех команд, но есть ряд приобретений, которые принесут пользу нашему футболу, будет куда стремиться нашим молодым игрокам. Правда, есть и существенные потери. Стоит отметить, что в текущем сезоне раскрылись некоторые из наших ребят. В общем, давайте посмотрим весеннюю часть сезона, в которой, уверен, будет бескомпромиссная борьба, и уже там подведем итоги трансферной политики клубов».

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