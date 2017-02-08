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Фабрегас: «В футболе всё меньше талантов, но больше тех, кто просто бегает по полю»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Фабрегас Сеск
Сегодня, 15:09 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас считает, что в современном футболе все больше внимания уделяется физической подготовке игрока, а не таланту:

«Не думаю, что мои физические данные являются лучшими - я не самый быстрый, не самый сильный, поэтому таким игрокам, как я, нужно уметь читать игру, чтобы преуспеть в футболе.

Я очень горжусь этим качеством, ведь сегодня на поле все меньше талантов, но больше физически сильных игроков и тех, кто просто бегает по полю.

Поэтому талантливым нынче тяжело добиться успеха».

Ранее испанский хавбек заявил, что планирует поиграть в МЛС перед завершением карьеры, однако не исключает и того, что поиграет в китайской Суперлиге.

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