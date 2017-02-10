«Оренбург» может арендовать Михаила Кержакова
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Оренбург, Зенит, Кержаков Михаил
Сегодня, 14:12 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал слухи о том, что голкипер «Зенита» Михаил Кержаков может пополнить состав клуба из Оренбурга на правах аренды.
«Михаил Кержаков в „Оренбурге“? В каждой шутке есть доля шутки и доля правды. Скоро всё будет объявлено официально. Чуть-чуть подождите и всё узнаете. Думаю, что завтра уже всё будет ясно».
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