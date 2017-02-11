Шейдаев стал игроком словацкой «Жилины»

Экс-нападающий «Зенита» Рамиль Шейдаев будет выступать за словацкую «Жилину».

Сообщается, что с 20-летним игроком, права на которого принадлежат «Трабзонспору», заключено соглашение об аренде до 30 июня 2018 года.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги футболист сборной Азербайджана провел на поле только 10 минут и заработал одну желтую карточку.