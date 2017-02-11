Шейдаев стал игроком словацкой «Жилины»
Сегодня, 03:55 | Источник: ФК "Жилина" | Редакция: Павел Молочный
Экс-нападающий «Зенита» Рамиль Шейдаев будет выступать за словацкую «Жилину».
Сообщается, что с 20-летним игроком, права на которого принадлежат «Трабзонспору», заключено соглашение об аренде до 30 июня 2018 года.
В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги футболист сборной Азербайджана провел на поле только 10 минут и заработал одну желтую карточку.
Другие материалы по теме:
02 февраля 2017
01 февраля 2017
07:21 Официально Фото Хавбек «Вильярреала» Н'Диайе отправился в аренду в «Халл» 6
06:07 Официально Фото «Лилль» взял в аренду вингера «Лацио» Кишну 4
05:11 Официально Фото «Кристал Пэлас» арендовал у «Ливерпуля» Сако 5
03:55 Официально Фото «Лестер» арендовал защитника «Удинезе» Ваге 3
03:16 Официально Фото Зозуля перешел в «Райо Вальекано» на правах аренды 2
02:20 Официально Фото «Реал» отправил Лукаса Силву в аренду в «Крузейро» 4
02:00 Официально Фото Хавбек «Сельты» Орельяна арендован «Валенсией» 1
01:21 Официально Фото «Алкмар» арендовал вратаря «Ньюкасла» Крула 2
Или войдите через