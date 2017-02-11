«Гамбург» разгромил «РБ Лейпциг»

В поединке 20-го тура Бундеслиги «Гамбург» оказался сильнее «РБ Лейпциг».

Лейпциг, стадион «Ред Булл Арена»

«РБ Лейпциг» – «Гамбург» – 0:3 (0:2)

Голы: Пападопулос 18, Уолес 24, Хант 90+3.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Упамекано (Поульсен 31 (Зельке 43)), Орбан, Хальстенберг, Бернардо (Шмитц 71), Демме, Илсанкер, Забитцер, Кейта, Форсберг, Вернер.

Главный тренер: Ральф Хазенхютль.

«Гамбург»: Адлер, Пападопулос, Остжолек, Сакаи, Маврай, Уолес, Юнг, Холтби (Экдаль 90+1), Мюллер, Костич (Дикмайер 83), Вуд (Хант 90+2).

Главный тренер: Маркус Гиздоп.

Предупреждения: Вернер 10, Пападопулос 55, Орбан 82, Юнг 86.

Судья: Саша Штегеманн.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.