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«Гамбург» разгромил «РБ Лейпциг»

Матч: РБ ЛейпцигРБ Лейпциг0 : 3ГамбургГамбург
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:21 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 20-го тура Бундеслиги «Гамбург» оказался сильнее «РБ Лейпциг».

Лейпциг, стадион «Ред Булл Арена»

«РБ Лейпциг» – «Гамбург» – 0:3 (0:2)
Голы: Пападопулос 18, Уолес 24, Хант 90+3.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Упамекано (Поульсен 31 (Зельке 43)), Орбан, Хальстенберг, Бернардо (Шмитц 71), Демме, Илсанкер, Забитцер, Кейта, Форсберг, Вернер.
Главный тренер: Ральф Хазенхютль.

«Гамбург»: Адлер, Пападопулос, Остжолек, Сакаи, Маврай, Уолес, Юнг, Холтби (Экдаль 90+1), Мюллер, Костич (Дикмайер 83), Вуд (Хант 90+2).
Главный тренер: Маркус Гиздоп.

Предупреждения: Вернер 10, Пападопулос 55, Орбан 82, Юнг 86.

Судья: Саша Штегеманн.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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