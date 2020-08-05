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3 : 0
завершен
сегодня, 19:55
0 - 1
Первый матч
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Стадион Паркен (Копенгаген)
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Винд Йонас
ассистент Варела Гильермо
|1:0
|4’
|Винд Йонас
|2:0(П)
|52’
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Фальк Расмус
ассистент Винд Йонас
|3:0
|62’
|84’
|Элиа Эльеро
|Бартолец Карло
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Стаге Йенс
|Мудражийя Роберт
|54’
|Дарами Мохаммед
|Кауфманн Миккель
|54’
|54’
|Элиа Эльеро
|Текдемир Махмут
|54’
|Алексич Даниэль
|Топал Мехмет
|Бенгтссон Пьерр
|Бойлесен Николай
|69’
|71’
|Озкан Беркай
|Кахвечи Ирфан
|79’
|Гульбрандсен Фредрик
|Кривелли Энцо
|Бартолец Карло
|Фальк Расмус
|84’
|Овьедо Брайан
|Пеп Мас
|84’
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|12
|Удары по воротам
|14
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|6
|Удары в створ
|1
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|9
|Фолы
|7
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|6
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|0
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|1
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|1
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