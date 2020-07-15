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Крылья Советов - Краснодар
Урал - Арсенал
Спартак - Ахмат
Зенит - Оренбург

Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов против Краснодар

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Наказания
15’ Фернандеш Мануэл
39’ Петров Сергей
Кабутов Дмитрий 42’
65’ Уткин Даниил
70’ Рамирес Кристиан
Тимофеев Артем 73’
83’ Петров Сергей
90+2’ Вандерсон
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
55’ Сулейманов Магомед-Шапи Фернандеш Мануэл
Попович Денис Радонич Деян 57’
68’ Кабелья Реми Олссон Кристоффер
Смирнов Данила Зиньковский Антон 81’
Киселев Геннадий Антон Паул 81’
86’ Черников Александр Газинский Юрий
86’ Мартынович Александр Берг Маркус
Голенков Егор Кабутов Дмитрий 88’
Статистика
 14 Удары по воротам 18
6 Удары в створ 7
13 Фолы 12
3 Угловые 3
1 Офсайды 2
34% Владение мячом 66%
7 Cэйвы 6
2 Предупреждения 6
0 Удаления 1
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Все комментарии
pomor 445
pomor 445 ответ pomor 445 (раскрыть)
16 июля в 13:28
    112910415
    112910415
    16 июля в 09:20
    как это вышло, Краснодар ?!
    Мысыктар
    Мысыктар ответ Ruslan3132 (раскрыть)
    16 июля в 00:36
    слышу как мертвый реал,Хз чет!
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич ответ pomor 445 (раскрыть)
    15 июля в 23:27
    Не думаю, что все так плохо для Краснодара. Два-три восстановившихся игрока серьезно его усилят. Да и тренер, на мой взгляд, у Краснодара странноваты пока.
    pomor 445
    pomor 445 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
    15 июля в 22:51, ред.
    Думаю, что это предел клуба Галицкого. Наши частники слишком бедны, чтобы создавать команды уровня ЛЧ. Более того,дальше будет ещё хуже и, если клуб не подберёт госструктура, как ЦСКА, то он канет в небытие, как Анжи.
    Bolshoy
    Bolshoy
    15 июля в 22:47
    Эх, Ваня, Ваня...Чудак ты на букву "М"!!!
    pomor 445
    pomor 445 ответ Pashok00786 (раскрыть)
    15 июля в 22:45
    Пока так, но, если вышел в группу, то это уровень группы. Другое дело, что в группу выходят из своего чемпионата, который может далеко не соответствовать уровню ЛЧ. Поэтому относить к уровню ЛЧ нужно лишь ту команду, которая вышла из группы ЛЧ. Соответственно, и об уровне своего чемпионата следует судить по тому результату, которого достигнут его представители в ЛЧ.
    sashasokol
    sashasokol
    15 июля в 22:34
    Крылья просто молодцы. С возобновление чемпионата они классно играют, просто немного не везёт. Судьи сегодня у них забрали два очка. Жаль, если такая боевая команда вылетит.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский ответ Aleksey-77 (раскрыть)
    15 июля в 22:15
    Гончаренко? Лол.
    Goger90
    Goger90
    15 июля в 21:55
    Теперь ещё обиднее, что Рубин мы не обыграли. С другой стороны, шансы какие-никакие на тройку остаются.
    Aleksey-77
    Aleksey-77
    15 июля в 21:50
    Это недоразумение а не тренер. Нам нужен Гончаренко. Но он ещё год будет занят....
    valt134
    valt134 ответ Хозяин фунтиков (раскрыть)
    15 июля в 21:39
    БЫЧАРЫ...
    valt134
    valt134
    15 июля в 21:37
    Осечка... Ни нашим ни вашим. Локо-«не о чем.» А посему идём дальше.
    valt134
    valt134
    15 июля в 21:35
      матос
      матос
      15 июля в 21:31
        1viking17
        1viking17
        15 июля в 21:15
        Молодцы Крылья, весьма не плохо сдержали быков за узды!!!
        Ruslan3132
        Ruslan3132
        15 июля в 21:08
        Краснодару надо менять тренера...если мертвым Локо и ЦСКА проиграют путевку в ЛЧ, то дальше нечего ловить
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        15 июля в 20:47
        Талалаев дело знает.
        Заранее позвонил МУДКЕ
        Hypnoz
        Hypnoz ответ Pashok00786 (раскрыть)
        15 июля в 20:41
        Атака и полузащита у Краснодара, легковесная какая-то..... Нужна, часть крепких, мощных игроков. Как сегодня Жиго или Соболев у Спартака ! Которые могут продавить игроков соперника .
        Hypnoz
        Hypnoz ответ Pashok00786 (раскрыть)
        15 июля в 20:35
        Никто. В этом году точно !
        Олег Борткевич
        Олег Борткевич ответ pomor 445 (раскрыть)
        15 июля в 20:34
        В прошлом сезоне судьи отодвинули Краснодар со второго места, в этом Краснодар вполне справляется с такой задачей самостоятельно.
        Давайте думать
        Давайте думать
        15 июля в 20:33
        Мусаеву лицензию про не надо было давать, вечным учеником лучше команда смотрелась !!!
        Pashok00786
        Pashok00786 ответ pomor 445 (раскрыть)
        15 июля в 20:30
        у нас нет команд уровня ЛЧ в принципе...все кто туда попадут займут 4 в лучшем случае 3 места...это уровень нашего чемпа..
        Хозяин фунтиков
        Хозяин фунтиков
        15 июля в 20:28
        Волы....
        pomor 445
        pomor 445 ответ Pashok00786 (раскрыть)
        15 июля в 20:25
        Все, кто в группу ЛЧ вошёл. Кто вышел из группы ЛЧ, тот уровня 1/8 финала.
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        15 июля в 20:23
        Если хотят добиться чего либо, Галицкому необходимо сменить тренера. Третий год к ряду концовку чемпионата сливает с сильным составом. Одна Надежда теперь у Быков на Почту.
        pomor 445
        pomor 445
        15 июля в 20:20, ред.
        Краснодар практически копирует концовку прошлого сезона. Как бы неудачно не завершал сезон ЛОКО, Краснодар всё равно умудряется выступить ещё хуже. Осталось только проиграть благородно перенесённую игру с Динамо.
        Pashok00786
        Pashok00786 ответ Hypnoz (раскрыть)
        15 июля в 20:19
        А кто из наших команд уровень группы ЛЧ?
        Hypnoz
        Hypnoz
        15 июля в 20:12
        Крылья молодцы ! Цепляются. Краснодар не уровень группы ЛЧ !
        Legend 6
        Legend 6 ответ За адекватность (раскрыть)
        15 июля в 20:11
        Посмотри интервью Галицкого. Ты получишь сразу все ответы на свои вопросы. У Галицкого очень мало интервью, найдёшь без труда
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