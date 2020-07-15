В 39 Фролов Евгений Выносы: 1 Спасений: 7 Пасы: 11 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 96

З 23 Комбаров Дмитрий Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 96

З 5 Лысцов Виталий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 96

З 3 Чернов Никита Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 5 Пасы: 13 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 96

З 44 Чичерин Никита Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 96

П 28 Антон Паул Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 81

П 15 Глушенков Максим Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 96

П 17 Зиньковский Антон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 81

П 77 Кабутов Дмитрий Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 88

П 40 Тимофеев Артем Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 96

Н 9 Радонич Деян Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 57

Запасные игроки

В 1 Рыжиков Сергей

З 6 Якуба Денис

П 8 Гацкан Александр

П 78 Киселев Геннадий Пасы: 3 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 15

П 11 Попович Денис Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 39

П 52 Смирнов Данила Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 15

П 7 Хади Сафа

Н 69 Голенков Егор