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0 : 0
завершен
15 июля 2020, 18:00
среда
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Стадион Самара Арена (Самара)
|15’
|Фернандеш Мануэл
|39’
|Петров Сергей
|Кабутов Дмитрий
|42’
|65’
|Уткин Даниил
|70’
|Рамирес Кристиан
|Тимофеев Артем
|73’
|83’
|Петров Сергей
|90+2’
|Вандерсон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|55’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Фернандеш Мануэл
|Попович Денис
|Радонич Деян
|57’
|68’
|Кабелья Реми
|Олссон Кристоффер
|Смирнов Данила
|Зиньковский Антон
|81’
|Киселев Геннадий
|Антон Паул
|81’
|86’
|Черников Александр
|Газинский Юрий
|86’
|Мартынович Александр
|Берг Маркус
|Голенков Егор
|Кабутов Дмитрий
|88’
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|14
|Удары по воротам
|18
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|6
|Удары в створ
|7
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|13
|Фолы
|12
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|3
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|2
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|34%
|Владение мячом
|66%
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|7
|Cэйвы
|6
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|2
|Предупреждения
|6
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|0
|Удаления
|1
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Заранее позвонил МУДКЕ
Заранее позвонил МУДКЕ