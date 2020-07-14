В 1 Аррисабалага Кепа Пасы: 24 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

З 3 Алонсо Маркос Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 5 Перехваты: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 80

З 28 Аспиликуэта Сезар Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 5 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

З 15 Зума Курт Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 102 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 90

З 2 Рюдигер Антонио Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Пасы: 119 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

П 10 Виллиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 13 Точные навесы: 6 Перехваты: 2 Пасы: 59 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

П 5 Жоржиньо Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 89 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

П 17 Ковачич Матео Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

П 12 Лофтус-Чик Рубен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 67

П 22 Пулишич Кристиан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 81

Н 18 Жиру Оливье Ударов всего: 8 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 86

Запасные игроки

В 13 Кабальеро Вилли

З 24 Джеймс Рис Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 10

З 4 Кристенсен Андреас

З 29 Томори Фикайо

П 8 Баркли Росс Ударов всего: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 23

П 19 Маунт Мэйсон

П 11 Педро

П 20 Хадсон-Одои Каллум Фолов заработано: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 9