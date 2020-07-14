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Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Норвич Сити

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Голы
Жиру Оливье
ассистент Пулишич Кристиан 		1:0 45+3’
Наказания
58’ Кантвелл Тодд
Зума Курт 60’
Ковачич Матео 62’
88’ Буэндия Эмилиано
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Баркли Росс Лофтус-Чик Рубен 67’
71’ Буэндия Эмилиано Кантвелл Тодд
79’ Ида Адам Дрмич Йосип
79’ Пукки Теему Эрнандес Онель
79’ Штиперманн Марко Тетти Александер
Джеймс Рис Алонсо Маркос 80’
Хадсон-Одои Каллум Пулишич Кристиан 81’
Абрахам Тэмми Жиру Оливье 86’
89’ Мартин Джош Рупп Лукас
Статистика
 22 Удары по воротам 2
6 Удары в створ 0
10 Фолы 9
8 Угловые 1
0 Офсайды 1
67% Владение мячом 33%
0 Cэйвы 5
2 Предупреждения 2
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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
15 июля в 22:08
у Челси совсем впереди туго.забили гол вылетившим канарейкам,да и ещё Жиру, кто же в ЛЧ забивать то будет? Первый тайм был скучным. второй даже не смотрел,вот игра МЮ- Сотон куда живее и интересней была.
galem72
galem72
15 июля в 12:06
Жаль Канареек. Симпатичная команда и так бесславно уходит снова в Ч.шип. ((
4ел
4ел ответ azkan (раскрыть)
15 июля в 11:46
не у Вас одних такая проблема. И Вы и Мы и Лестер косячат. Кто окажется большим расп...ем, тот будет наблюдать за лч по телевизору. 2 тайм против саутгемптона мне тоже радости не принес
feris1
feris1
15 июля в 10:27
Пенсов с победой!
Mr_Tim
Mr_Tim
15 июля в 08:19
За места ЛЧ каждая победа важна, осталось 3 тура
нечитайло
нечитайло
15 июля в 05:37
Скромно
Comentarios
Comentarios
15 июля в 00:34
Победили молодцы
The Frei
The Frei ответ dzvinka (раскрыть)
15 июля в 00:33
Абрахам понимает что на его позицию уже купили Вернера.
Вот руки и опускаются.
azkan
azkan
15 июля в 00:26
Перебили по всем показателям, вроде и опасного у наших ворот ничего не было, а все равно как будто еле еле победили.
Любое приближение соперника к штрафному Челси сидишь на нервах, любая перепасовка возле своей штрафной, любая передача Кепе нервирует.
Когда же это закончится? Неужели так строится новая команда Френка Лэмпарда?!
протон1
протон1
15 июля в 00:25
молодцы
dzvinka
dzvinka
15 июля в 00:18
ну и Фарке мне кажется наоборот заруинил игру на концовку а не усилил, своими заменами... надо было только Пукке вместо никакущего Дрмича выпускать, а Кантвела и Теитью оставлять, они нормально играли... просто Дрмич всю игру от них прятался. Вот вышел бы Пукки к этим двум, и Кантвел бы ему мячик притащил бы 1-2 раза в концовке.
ceret
ceret
15 июля в 00:18
Аталанта -космос
dzvinka
dzvinka
15 июля в 00:16
ну я не знаю... но Жирик лично мне лучше смотрится чем Абрахам... другое дело что в створ Жиру мог бы ложить и побольше ударов, особенно головой, имея такую антропометрию.
А что Абрахам... да у тебя спад и тренер ставит другого, но ты выйди и покажи хотя бы желание... а он вышел.. не работает, не бежит особо, не открывается... зачем вышел не понятно, иди обратно сядь и сиди... еще долго сидеть будеш.
Сантус
Сантус
15 июля в 00:16
Синих с тремя очками.Жиру,прости господи.....сколько раз промахнулся по мячу?Наверное больше чем попал.
311
311
15 июля в 00:15
Скучный матч, но победа заслуженная!)
dimagas2
dimagas2
15 июля в 00:12, ред.
Это по идее подготовка не тратя много сил к полуфиналу с МЮ.Играли в эконом режиме,по сути не напрягаясь очень сильно.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
15 июля в 00:12
Сложная, но ПОБЕДА!
abramjan
abramjan
15 июля в 00:10
Вымучили
azkan
azkan
15 июля в 00:09
Всё! С горем пополам! С победой Челси!
dimagas2
dimagas2
15 июля в 00:03
Жирубас не забил,видать будем пожарить,как всегда.
abramjan
abramjan ответ azkan (раскрыть)
15 июля в 00:01
Вы хотели сказать классическая для нынешнего Челси?
azkan
azkan
14 июля в 23:57
Валидольная будет концовка(((
dimagas2
dimagas2
14 июля в 23:57
Пора менять Жиру и Пулишича.
abramjan
abramjan ответ azkan (раскрыть)
14 июля в 23:48
на пятый же((
dimagas2
dimagas2 ответ azkan (раскрыть)
14 июля в 23:48
5!
azkan
azkan ответ dimagas2 (раскрыть)
14 июля в 23:47
Третий у Жиру, следующий гол?
azkan
azkan
14 июля в 23:40
Такое ощущение, что на правом фланге только Виллиан играет.
Жоржа нужно менять.
azkan
azkan
14 июля в 23:35
Ну началось цука!
dimagas2
dimagas2
14 июля в 23:30
Жиру +- нужно 5 ударов для гола,уже 2 во втором тайме,значит есть шанс что еще закинет)))
azkan
azkan
14 июля в 23:30
Заколебал Жиру со своими пятками!
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