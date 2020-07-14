|Челси
|1:0
|Норвич Сити
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1 : 0
завершен
14 июля 2020, 22:15
вторник
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Стадион Стэмфорд Бридж (Лондон)
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Жиру Оливье
ассистент Пулишич Кристиан
|1:0
|45+3’
|58’
|Кантвелл Тодд
|Зума Курт
|60’
|Ковачич Матео
|62’
|88’
|Буэндия Эмилиано
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Баркли Росс
|Лофтус-Чик Рубен
|67’
|71’
|Буэндия Эмилиано
|Кантвелл Тодд
|79’
|Ида Адам
|Дрмич Йосип
|79’
|Пукки Теему
|Эрнандес Онель
|79’
|Штиперманн Марко
|Тетти Александер
|Джеймс Рис
|Алонсо Маркос
|80’
|Хадсон-Одои Каллум
|Пулишич Кристиан
|81’
|Абрахам Тэмми
|Жиру Оливье
|86’
|89’
|Мартин Джош
|Рупп Лукас
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|22
|Удары по воротам
|2
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|6
|Удары в створ
|0
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|10
|Фолы
|9
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|8
|Угловые
|1
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|0
|Офсайды
|1
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|67%
|Владение мячом
|33%
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|0
|Cэйвы
|5
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|2
|Предупреждения
|2
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Вот руки и опускаются.
Вот руки и опускаются.
Любое приближение соперника к штрафному Челси сидишь на нервах, любая перепасовка возле своей штрафной, любая передача Кепе нервирует.
Когда же это закончится? Неужели так строится новая команда Френка Лэмпарда?!
Любое приближение соперника к штрафному Челси сидишь на нервах, любая перепасовка возле своей штрафной, любая передача Кепе нервирует.
Когда же это закончится? Неужели так строится новая команда Френка Лэмпарда?!
А что Абрахам... да у тебя спад и тренер ставит другого, но ты выйди и покажи хотя бы желание... а он вышел.. не работает, не бежит особо, не открывается... зачем вышел не понятно, иди обратно сядь и сиди... еще долго сидеть будеш.
А что Абрахам... да у тебя спад и тренер ставит другого, но ты выйди и покажи хотя бы желание... а он вышел.. не работает, не бежит особо, не открывается... зачем вышел не понятно, иди обратно сядь и сиди... еще долго сидеть будеш.
Жоржа нужно менять.
Жоржа нужно менять.