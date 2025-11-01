Top.Mail.Ru
Главный тренер «Пари НН» Шпилевский ответил на вопрос о возможной отставке

01 ноября 2025, 14:11

Белорус Алексей Шпилевский вместе с тренерским штабом делают все возможное для улучшения результатов футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», но решение о смене наставника принимается руководством. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

31 октября «Пари НН» проиграл на выезде московскому ЦСКА (0:2) и остался на последнем месте турнирной таблицы в чемпионате России с 7 очками после 14 игр.

«Понятно, что пишут это, когда результат такой, какой есть, — сказал Шпилевский. — Все зависит от этого. Я делаю то, на что я могу повлиять: на развитие команды, на результат. Не думайте, что мы ничего не делаем, что не стараемся. Я делаю то, что хочу, что могу, что умею. Все остальное не от меня зависит».

Шпилевскому 37 лет. Он возглавляет «Пари НН» с июня. Ранее Шпилевский возглавлял кипрский «Арис», казахстанский «Кайрат», немецкий «Эрцгебирге» и белорусское «Динамо» из Бреста. Белорусский специалист привел «Арис» к победе в чемпионате и Суперкубке Кипра, а с «Кайратом» стал чемпионом Казахстана.

В следующем туре чемпионата России «Пари НН» примет казанский «Рубин». Встреча пройдет 8 ноября.

112910415
112910415
01 ноября 2025 в 19:01
шансы-то есть ещё !
swexyx7em8r7
swexyx7em8r7
01 ноября 2025 в 18:57
У Пари думаю будет ещё шанс исправить положение, можно даже со следующего тура
shlomo
shlomo
01 ноября 2025 в 17:47
Думаю что он не сможет исправить ситуацию....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
01 ноября 2025 в 17:19
Шпилевский сильный тренер. Но состав Пари НН уровня фнл. Может, зимой клуб поработает на рынке, возможности есть. А уволить себе дороже. Читал, что неустойка большая
Alex_67
Alex_67
01 ноября 2025 в 17:03
Сколько этот человек ещё будет разглагольствовать. Он рассуждает о ФК Нижний Новгород, как посторонний эксперт. Неужели не бросается в глаза — команда ему безразлична? Пора прекращать его трудовую деятельность в клубе. Как игроки ещё не выразили своё возмущение, после высказываний тренера? Он на этом посту случайный человек.
Vilar
Vilar
01 ноября 2025 в 16:00
Да, трудно даётся русский язык Шпилевскому. Характеристика своей работы, своего труда, слушателя обескураживает: "Я делаю то, что хочу, что могу, что умею."А делать то, что необходимо команде, соответствует ли это потребностям команды, находящейся на дне таблице, почему об этом не говорит?
Лучше б он не реагировал на провокационные вбросы журналюг, ведь у него есть опыт, знания и достижения в работе гл.тренером. Умение правильно отвечать на вопросы СМИ, не маловажный фактор в работе гл.тренера.
С их подачи в башке у всех "я делаю то, что хочу...", а дальше уже никто ничего не помнит.
Capral
Capral
01 ноября 2025 в 15:42
Мне понравились матчи Шпилевского с Балтикой и ЦСКА. Обе игры показали, что тренер умеет читать соперника и нейтрализовать его сильные стороны, и бить по слабым. Вчера, игру Нижнего испортили два нигера: один пенальти привёз, хотя и не самый очевидный, а второй, при счете 0:1 не забил верняк, который мог поменять игру... В целом, тактика выбранная Шпилевским в обоих матчах была очень грамотной по многим компонентам, о которых я вчера писал. Однако, если с Балтикой дома удалось сыграть вничью, то с командой посильнее не получилось. Боселли- неплохой игрок, но он один. Он старается, пытается, он однозначный лидер, но он, не того калибра футболист, который может в одиночку сделать результат.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 ноября 2025 в 15:17
Если состав команды под пердив , то что сделаешь...?.... и ни кто ни какой тренер не сдвинет ее с места которое она занимает...
Bad Listener
Bad Listener
01 ноября 2025 в 14:50, ред.
Что то мне кажется главные тренера именно Пари НН слишком часто отвечают на этот вопрос. Какой то журналистский заговор?)
