Главный тренер «Пари НН» Шпилевский ответил на вопрос о возможной отставке

1761995517

01 ноября 2025, 14:11

Белорус вместе с тренерским штабом делают все возможное для улучшения результатов футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», но решение о смене наставника принимается руководством. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

31 октября «Пари НН» проиграл на выезде московскому ЦСКА (0:2) и остался на последнем месте турнирной таблицы в чемпионате России с 7 очками после 14 игр.

«Понятно, что пишут это, когда результат такой, какой есть, — сказал Шпилевский. — Все зависит от этого. Я делаю то, на что я могу повлиять: на развитие команды, на результат. Не думайте, что мы ничего не делаем, что не стараемся. Я делаю то, что хочу, что могу, что умею. Все остальное не от меня зависит».

Шпилевскому 37 лет. Он возглавляет «Пари НН» с июня. Ранее Шпилевский возглавлял кипрский «Арис», казахстанский «Кайрат», немецкий «Эрцгебирге» и белорусское «Динамо» из Бреста. Белорусский специалист привел «Арис» к победе в чемпионате и Суперкубке Кипра, а с «Кайратом» стал чемпионом Казахстана.

В следующем туре чемпионата России «Пари НН» примет казанский «Рубин». Встреча пройдет 8 ноября.