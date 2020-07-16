Лестер Сити

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2 : 0
завершен
16 июля 2020, 20:00
четверг
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Стадион Кинг Пауэр (Лестер)
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Перес Айосе
ассистент Томас Люк
|1:0
|29’
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Грэй Демарай
ассистент Варди Джейми
|2:0
|79’
|Эванс Джонни
|75’
|80’
|Иган Джон
|90+3’
|Флек Джон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Флек Джон
|Осборн Бен
|46’
|Муссе Лис
|МакГолдрик Дэвид
|46’
|Лундстрем Джон
|Берге Сандер
|59’
|Шарп Билли
|Бэшем Крис
|Чудхури Хамза
|Перес Айосе
|71’
|Грэй Демарай
|Барнс Харви
|77’
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|15
|Удары по воротам
|5
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|7
|Удары в створ
|1
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|12
|Фолы
|10
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|9
|Угловые
|5
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|3
|Офсайды
|4
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|1
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|2
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Не вздумайте манков в ЛЧ пропустить.
Не вздумайте манков в ЛЧ пропустить.
Не могу найти игру. Что там происходит? Лестер уже устали?
Не могу найти игру. Что там происходит? Лестер уже устали?