Лестер Сити

В 1 Шмейхель Каспер Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

З 29 Беннетт Райан Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 42 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

З 5 Морган Уэс Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 38 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

З 56 Томас Люк

З 6 Эванс Джонни Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

П 15 Барнс Харви Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 76

П 2 Джастин Джеймс Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

П 25 Ндиди Вилфрид Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 10 Перехваты: 5 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

П 8 Тилеманс Юри Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 9 Точные навесы: 3 Пасы: 49 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

Н 9 Варди Джейми Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

Н 17 Перес Айосе Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 71

Запасные игроки

В 12 Уорд Дэнни

З 39 Джонсон Дарнелл

П 7 Грэй Демарай Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Перехваты: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 13

П 22 Джеймс Мэттью

П 24 Менди Нампалис

П 26 Прат Деннис

П 20 Чудхури Хамза Всего навесов: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 19

Н 14 Ихеаначо Келечи