В 50 Шамов Егор Спасений: 3 Пасы: 20 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

П 4 Бауэр Роберт Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 81

З 5 Бурлак Тарас Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

З 8 Григалава Гиа Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 90 Довбня Александр Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

Н 10 Кангва Эванс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 58

П 70 Костадинов Георгий Фолов заработано: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 70

Н 28 Пантелеев Владислав Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 58

П 82 Хлусевич Даниил Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

П 20 Чаушич Горан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

Н 48 Луценко Евгений Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 69

Запасные игроки

В 36 Левашов Михаил

В 1 Нигматуллин Артур

З 92 Рассказов Николай

З 3 Сокол Артем

П 18 Громыко Валерий

П 44 Кангва Кингс

П 15 Ковалев Юрий

П 21 Коновалов Игорь Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 20

П 7 Ломовицкий Александр Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 32

П 11 Ткачев Сергей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 32

Н 17 Аджоев Гурам Фолов заработано: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 9