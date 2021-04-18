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4 : 0
завершен
18 апреля 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 11.1 - 4.2
Очков за игру в нац. чемп.: 0.9 - 0.5
Средний возраст: 27.5 - 24.2
Средний рост: 184.5 - 182
Легионеров: 4 - 3
Схемы: 3-4-3 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Арсенал (Тула) +10 +13, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 13:55
|Бауэр Роберт
|1:0(П)
|11’
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Луценко Евгений
ассистент Хлусевич Даниил
|2:0
|25’
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Ткачев Сергей
ассистент Ломовицкий Александр
|3:0
|64’
|Хлусевич Даниил
|4:0
|66’
|Бауэр Роберт
|27’
|27’
|Бавин Юрий
|34’
|Мартынов Илья
|Кангва Эванс
|54’
|Ломовицкий Александр
|78’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ломовицкий Александр
|Кангва Эванс
|58’
|Ткачев Сергей
|Пантелеев Владислав
|59’
|65’
|Терехов Антон
|Климов Кирилл
|65’
|Алиев Азер
|Карп Кэтэлин
|Панченко Кирилл
|Луценко Евгений
|70’
|Коновалов Игорь
|Костадинов Георгий
|70’
|71’
|Дроздов Никита
|Карапузов Владислав
|Аджоев Гурам
|Бауэр Роберт
|82’
|84’
|Герман Дмитрий
|Кабахидзе Владимир
|84’
|Аванесян Тигран
|Бавин Юрий
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|20
|Удары по воротам
|6
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|10
|Удары в створ
|3
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|14
|Фолы
|11
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|7
|Угловые
|0
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|1
|Офсайды
|1
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|3
|Cэйвы
|6
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|3
|Предупреждения
|2
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Жаль, что туляки только в тамбовской консерватории - виртуозные исполнители...
Жаль, что туляки только в тамбовской консерватории - виртуозные исполнители...
Из стыков не вылезут - но это - "верх низа", а два матча с условными Аланией/Торпедо полюбому смогут. Да и не надо ещё 5й (+Химки еще) Москвы в вышку, и так достаточно.
Из стыков не вылезут - но это - "верх низа", а два матча с условными Аланией/Торпедо полюбому смогут. Да и не надо ещё 5й (+Химки еще) Москвы в вышку, и так достаточно.