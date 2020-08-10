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1 : 0
завершен в доп. время
вчера, 22:00
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Стадион Рейн Энерги (Кельн)
|Фернандеш Бруну
|1:0(П)
|95’
|Магуайр Харри
|61’
|Байи Эрик
|63’
|75’
|Кауфманн Миккель
|77’
|Стаге Йенс
|105+3’
|Зека
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|15’
|Бенгтссон Пьерр
|Бойлесен Николай
|57’
|Овьедо Брайан
|Пеп Мас
|57’
|Кауфманн Миккель
|Дарами Мохаммед
|Матич Неманья
|Фред
|70’
|Линделеф Виктор
|Байи Эрик
|70’
|Мата Хуан Мануэль
|Гринвуд Мэйсон
|91’
|105’
|Бартолец Карло
|Варела Гильермо
|105’
|Мудражийя Роберт
|Стаге Йенс
|111’
|Вик Виллиам
|Фальк Расмус
|Лингард Джесси
|Рэшфорд Маркус
|113’
|МакТоминэй Скотт
|Марсьяль Антони
|120+1’
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|26
|Удары по воротам
|9
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|14
|Удары в створ
|0
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|10
|Фолы
|17
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|8
|Угловые
|4
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|4
|Офсайды
|1
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|0
|Cэйвы
|13
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|2
|Предупреждения
|3
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Вратарь копенгагена отыграл лучший матч жизни , чудом протащив своих в доп.время .
Нужно выигрывать трофей , два шага осталось !
Вратарь копенгагена отыграл лучший матч жизни , чудом протащив своих в доп.время .
Нужно выигрывать трофей , два шага осталось !