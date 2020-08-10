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Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Интер - Байер

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Копенгаген

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    Голы
    Фернандеш Бруну 1:0(П) 95’
    Наказания
    Магуайр Харри 61’
    Байи Эрик 63’
    75’ Кауфманн Миккель
    77’ Стаге Йенс
    105+3’ Зека
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    15’ Бенгтссон Пьерр Бойлесен Николай
    57’ Овьедо Брайан Пеп Мас
    57’ Кауфманн Миккель Дарами Мохаммед
    Матич Неманья Фред 70’
    Линделеф Виктор Байи Эрик 70’
    Мата Хуан Мануэль Гринвуд Мэйсон 91’
    105’ Бартолец Карло Варела Гильермо
    105’ Мудражийя Роберт Стаге Йенс
    111’ Вик Виллиам Фальк Расмус
    Лингард Джесси Рэшфорд Маркус 113’
    МакТоминэй Скотт Марсьяль Антони 120+1’
    Статистика
    		 26 Удары по воротам 9
    		14 Удары в створ 0
    		10 Фолы 17
    		8 Угловые 4
    		4 Офсайды 1
    		55% Владение мячом 45%
    		0 Cэйвы 13
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    сегодня в 02:19
    Оч слабый проход .. на этом походу и все дальше Намного серьезней соперник
    Горожане
    Горожане
    сегодня в 01:37
    с такой игрой муму не чего не светит.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:20
    Забить с пенки- это у манков в крови)
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 01:14
    У юве и мю все через кабинеты
    ceret
    ceret
    сегодня в 01:13
    Вратарь у Копенгагена крутой!
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 01:11
    Дежурная пенька есть
    Горец М Сефербеков
    Горец М Сефербеков ответ Groove000 (раскрыть)
    сегодня в 01:06
    Ребят ну отдайте должное команде они провели невероятную концовку в АПЛ поднявшись на 3 место. Усталость сказывается ну не роботы же ...
    Данила Кравцов
    Данила Кравцов
    сегодня в 01:06
    заглянул посмотреть результат подумал...что вижу результат какой то игры ювентуса.....
    Горец М Сефербеков
    Горец М Сефербеков ответ Foxes (раскрыть)
    сегодня в 01:02
      Горец М Сефербеков
      Горец М Сефербеков ответ Vladimir Grechko (раскрыть)
      сегодня в 00:59
      А вот это мы еще посмотрим... Смеется тот кто смеется...
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Дон Диего (раскрыть)
      сегодня в 00:55
      Лет через 7 ибо МЮ не Аякс не перепродаёт звёзд ибо они нужны клубу!
      ATG
      ATG
      сегодня в 00:54
      Прошёл из-за чего? Из-за того что долбанный вар внедрили, и теперь всякие миллиметровые голы удаляют, любое касание мяча мизинцем, итп. Это не футбол , это позор вонючий. Хорошо что уже как-то даже подзабил на этот беспредел
      mahb9ik
      mahb9ik
      сегодня в 00:52
        Дон Диего
        Дон Диего
        сегодня в 00:52
        Удачи Бруну Фернандешу! Возможно, за него МЮ выручит архисумму, как за его земляка. Только конец карьеры пусть будет у Фернандеша более достойный, чем у номер 7 :)
        Дон Диего
        Дон Диего
        сегодня в 00:51
        С победой МЮ! Алексис и Янг присоединяются к поздравлениям)
        Vladimir Grechko
        Vladimir Grechko ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
        сегодня в 00:50
        они даже интер не пройдут)))
        Vladimir Grechko
        Vladimir Grechko ответ ВиталикManUtdRus (раскрыть)
        сегодня в 00:49
        без шансов))
        VALENCIA C.F.
        VALENCIA C.F.
        сегодня в 00:47
        МЮ слабо провел матч.
        bn20
        bn20 ответ dimagas2 (раскрыть)
        сегодня в 00:43
        и еще 100% нарисованный пенальти
        ВиталикManUtdRus
        ВиталикManUtdRus
        сегодня в 00:43
        Всех с победой ! Все нормально .
        Вратарь копенгагена отыграл лучший матч жизни , чудом протащив своих в доп.время .
        Нужно выигрывать трофей , два шага осталось !
        Groove000
        Groove000
        сегодня в 00:42
        Слабенькая победа. Настораживает
        Ice van Reed
        Ice van Reed
        сегодня в 00:41
        С победой! Полуфинал, новый вызов для Сульшера 3-й в сезоне!!!
        Evilhuman
        Evilhuman
        сегодня в 00:40
        Всё, всех с победой
        bn20
        bn20
        сегодня в 00:39
        ну и позорищще, подсунули им самого слабого соперника но и здесь мю умудрилась обыграть их с левого пенальти
        Evilhuman
        Evilhuman
        сегодня в 00:34
        Чтож мы дальше то с такой игрой делать будем...ну да ладно, это будет уже потом
        Groove000
        Groove000
        сегодня в 00:19
        Вот непруха, куча моментов с игры, и не один не залетает
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ Beka_byaka (раскрыть)
        сегодня в 00:19
        Скорее как Бало,хотя второй играл,а агент один! Хотя согласен Бэйл не хочет играть, Поль по настроению,Санчес выбил жирный контракт тоже, исчез с поля
        Beka_byaka
        Beka_byaka ответ Ice van Reed (раскрыть)
        сегодня в 00:15
        Никогда не нравился он мне. Очень завышенный игрок. Как Бейл.
        dimagas2
        dimagas2
        сегодня в 00:12
        Без пенки МЮ никак)))
        Evilhuman
        Evilhuman
        сегодня в 00:10
        Хоть с пенки забили, но расслабляться нельзя
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