В 22 Ромеро Серхио Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 122

З 3 Байи Эрик Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 71

З 5 Магуайр Харри Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 122

З 53 Уилльямс Брендон Фолов заработано: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 122

З 29 Ван-Биссака Аарон Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Блоки: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 122

П 6 Погба Поль Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 81 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 122

П 18 Фернандеш Бруну Ударов всего: 7 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Пенальти забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 122

П 17 Фред Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 66 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 70

П 26 Гринвуд Мэйсон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

Н 9 Марсьяль Антони Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 4 Выносы: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 121

П 10 Рэшфорд Маркус Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 113

Запасные игроки

В 1 Де Хеа Давид

З 2 Линделеф Виктор Ударов всего: 1 Блоки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 51

З 71 Менги Теден

З 24 Фосу-Менса Тимоти

П 21 Джеймс Даниэл

П 14 Лингард Джесси Пасы: 1 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 9

П 39 МакТоминэй Скотт Минут сыграно: 1

П 8 Мата Хуан Мануэль Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 32

П 31 Матич Неманья Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 52

П 15 Перейра Андреас

Н 25 Игало Одион