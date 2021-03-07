В 1 Льорис Уго Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 96

З 4 Алдервейрелд Тоби Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 7 Пасы: 91 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 96

З 2 Доэрти Мэтт Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 96

З 3 Регилон Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 96

З 6 Санчес Давинсон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 5 Пасы: 87 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 96

П 27 Моура Лукас Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Перехваты: 4 Пасы: 48 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 96

П 8 Уинкс Харри Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 70

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 85 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 96

П 9 Бэйл Гарет Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 70

Н 10 Кейн Харри Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 80

П 7 Сон Хын-Мин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 12 Харт Джо

З 33 Дэвис Бен

П 20 Алли Деле

П 15 Дайер Эрик

П 11 Ламела Эрик Отборы: 4 Пасы: 18 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 26

П 28 Н'Домбеле Тангай

П 17 Сиссоко Мусса Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 26

Н 23 Бергвейн Стевен