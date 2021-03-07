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4 : 1
завершен
07 марта 2021, 22:15
воскресенье
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Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
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Бэйл Гарет
ассистент Кейн Харри
|1:0
|25’
|45+1’
|1:1
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Бентеке Кристиан
ассистент Миливоевич Лука
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Бэйл Гарет
ассистент Кейн Харри
|2:1
|49’
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Кейн Харри
ассистент Доэрти Мэтт
|3:1
|52’
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Кейн Харри
ассистент Сон Хын-Мин
|4:1
|76’
|29’
|Айю Жордан
|35’
|Кэхилл Гари
|48’
|Ридевальд Хайро
|Доэрти Мэтт
|90’
|Винисиус
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Заха Вилфрид
|Эзе Эберечи
|65’
|Шлупп Джеффри
|Таунсенд Эндрос
|Ламела Эрик
|Бэйл Гарет
|70’
|Сиссоко Мусса
|Уинкс Харри
|70’
|74’
|Матета Жан-Филипп
|Бентеке Кристиан
|Винисиус
|Кейн Харри
|80’
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|12
|Удары по воротам
|5
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|5
|Удары в створ
|1
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|8
|Фолы
|17
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|1
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|4
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|64%
|Владение мячом
|36%
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|0
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|3
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Ну Кейн как всегда на высоте!
Ну Кейн как всегда на высоте!
Будем смотреть второй тайм.
Будем смотреть второй тайм.