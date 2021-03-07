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Тоттенхэм - Кристал Пэлас
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм против Кристал Пэлас

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    25' (1:0) Бэйл Гарет (9) (Кейн Харри (10))
     
    49' (2:1) Бэйл Гарет (9) (Кейн Харри (10))
     
    52' (3:1) Кейн Харри (10) (Доэрти Мэтт (2))
     
    2
    70' Бэйл Гарет (9) уходит с поля, Ламела Эрик (11) вышел на поле
    70' Уинкс Харри (8) уходит с поля, Сиссоко Мусса (17) вышел на поле
     
    76' (4:1) Кейн Харри (10) (Сон Хын-Мин (7))
     
    80' Кейн Харри (10) уходит с поля, Винисиус (45) вышел на поле
     
    2
    90' Доэрти Мэтт (2)
    90+5' Винисиус (45)
     
    29' Айю Жордан (9)
     
    35' Кэхилл Гари (24)
     
    45+1' (1:1) Бентеке Кристиан (20) (Миливоевич Лука (4))
     
    46' Эзе Эберечи (25) уходит с поля, Заха Вилфрид (11) вышел на поле
     
    48' Ридевальд Хайро (44)
     
    65' Таунсенд Эндрос (10) уходит с поля, Шлупп Джеффри (15) вышел на поле
     
    74' Бентеке Кристиан (20) уходит с поля, Матета Жан-Филипп (14) вышел на поле
    Голы
    Бэйл Гарет
    ассистент Кейн Харри     		1:0 25’
    45+1’ 1:1 Бентеке Кристиан
    ассистент Миливоевич Лука
    Бэйл Гарет
    ассистент Кейн Харри     		2:1 49’
    Кейн Харри
    ассистент Доэрти Мэтт     		3:1 52’
    Кейн Харри
    ассистент Сон Хын-Мин     		4:1 76’
    Наказания
    29’ Айю Жордан
    35’ Кэхилл Гари
    48’ Ридевальд Хайро
    Доэрти Мэтт 90’
    Винисиус 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Заха Вилфрид Эзе Эберечи
    65’ Шлупп Джеффри Таунсенд Эндрос
    Ламела Эрик Бэйл Гарет 70’
    Сиссоко Мусса Уинкс Харри 70’
    74’ Матета Жан-Филипп Бентеке Кристиан
    Винисиус Кейн Харри 80’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 5
    		5 Удары в створ 1
    		8 Фолы 17
    		1 Угловые 5
    		1 Офсайды 4
    		64% Владение мячом 36%
    		0 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    08 марта в 22:35
    Неплохо однако )!
    mavros_7171
    mavros_7171
    08 марта в 17:04
    Гарик не хочет играть под руководством. физрука.поэтому гольф начел играть.
    Санчо Панса
    Санчо Панса ответ cool4back (раскрыть)
    08 марта в 15:38
    Спорить не буду!)
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    08 марта в 14:06
    У Бейла сезон в гольф закончился похоже? )))
    DXTK
    DXTK
    08 марта в 12:14
    сойдет)))))) похоже Бэйл вернулся............
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    08 марта в 11:23
    Желаю Бэйлу и дальше рвать и метать в ТТХ, но в Реал уже не надо приходить. Без него плохо, но и с ним не лучше.
    St David
    St David ответ d_fincher (раскрыть)
    08 марта в 10:37
    да, меня тоже удивило
    lobsterdam
    lobsterdam
    08 марта в 10:30
    Гарет вспомнил молодость в курятнике...
    cool4back
    cool4back ответ Санчо Панса (раскрыть)
    08 марта в 09:40
    Неудержим был Лукас Моура!!! Если не брать в расчет статистику по голам, то игрок матча - Лукас Моура!
    Terek-Anji
    Terek-Anji ответ d_fincher (раскрыть)
    08 марта в 09:37
    Потому как Бейл забил первые два мяча и вселил уверенность в команду.
    112910415
    112910415
    08 марта в 08:42
    наверное, съел чего-нибудь ...
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    08 марта в 08:28
    Гарет и Харри были неудержимы! С заслуженной разгромной победой, шпоры и лично Жозе Моуриньо)
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    08 марта в 06:16
    Это последние вздохи Моуриньо.
    A.S.A
    A.S.A
    08 марта в 03:07
    Бэйл прям расцвел в последних матчах,молодец!
    Ну Кейн как всегда на высоте!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    08 марта в 01:59
    Кейн в девятку красиво положил!
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    08 марта в 01:36
    Бэйл решил полностью переключиться от гольфа на футбол похоже
    Spartach from kg
    Spartach from kg
    08 марта в 00:21
    Молодцы шпоры, так держать. А там и до 4го места недалеко
    d_fincher
    d_fincher
    08 марта в 00:15
    Кейн забил два и отдал две голевых. Но в посте о Бейле.
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    08 марта в 00:13
    Шпоры хороши, когда в автобус не играют.
    Сантус
    Сантус
    08 марта в 00:09
    Ура,мы пристроили рояль фирмы Бэйл в его родное стойло!!!)
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    07 марта в 23:27
    Какой голешник от Кейна!!!
    Terek-Anji
    Terek-Anji
    07 марта в 23:20, ред.
    Тотенхем не должен был садиться в оборону, а идти вперёд и удваивать своё преимущество.

    Будем смотреть второй тайм.
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    07 марта в 23:06
    приплыли...
    ст_прапорщик
    ст_прапорщик
    07 марта в 22:46
    Первый пошёл))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    07 марта в 22:35
    Вперёд шпоры, надо мс обгонять
    1bear
    1bear
    07 марта в 21:51
    гости не проиграют
    izrafel
    izrafel
    07 марта в 21:46
    Обе забьют , а выигрыш шпор под сомнением...
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