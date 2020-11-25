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3 : 1
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Альянц Арена
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Левандовски Роберт
ассистент Мюллер Томас
|1:0
|42’
|Коман Кингсли
|2:0
|52’
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Сане Лерой
ассистент Коман Кингсли
|3:0
|68’
|73’
|3:1
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Бериша Мергим
ассистент Кристенсен Расмус
|Нойер Мануэль
|24’
|Рока Марк
|48’
|58’
|Койта Секу
|Рока Марк
|66’
|90+5’
|Камара Мохаммед
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Сане Лерой
|Гнабри Серж
|62’
|Эрнандес Люка
|Павар Бенжамен
|63’
|71’
|Адейеми Карим
|Юнузович Златко
|71’
|Сучич Лука
|Собослои Доминик
|72’
|Ашимеру Маджед
|Мвепу Энок
|Коста Дуглас
|Коман Кингсли
|79’
|Мартинес Хави
|Ричардс Крис
|79’
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|11
|Удары по воротам
|19
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|4
|Удары в створ
|11
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|14
|Фолы
|18
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|5
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|1
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|10
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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