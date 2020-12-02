В 1 Навас Кейлор Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 22 Диалло Абду Голевые передачи: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 89

З 3 Кимпембе Преснель Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 3 Пасы: 53 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

З 5 Маркиньос Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

З 24 Флоренци Алессандро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 78

П 6 Верратти Марко Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 78

П 15 Данилу Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

П 8 Паредес Леандро Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 65

Н 18 Кин Моизе Фолов совершено: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 65

Н 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Всего навесов: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

Н 10 Неймар Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Пасы: 41 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 30 Летелье Александр

В 16 Рико Серхио

З 25 Баккер Митчел Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 25

З 31 Дагба Колин

З 4 Керер Тило Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 12

З 20 Курзава Лайвен

З 32 Пембеле Тимоти

П 27 Гейе Идрисса Отборы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 1

П 11 Ди Мария Анхель

П 12 Рафинья Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 12

П 37 Фадига Бандиугу