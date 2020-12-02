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Боруссия - Лацио
Брюгге - Зенит
Ювентус - Динамо
Ференцварош - Барселона

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Пари Сен-Жермен

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    23' Фред (17)
     
    32' (1:1) Рэшфорд Маркус (10) (Ван-Биссака Аарон (29))
     
    70' Фред (17)
     
    74' Рэшфорд Маркус (10) уходит с поля, Погба Поль (6) вышел на поле
     
    2
    79' Кавани Эдинсон (7) уходит с поля, ван де Бек Донни (34) вышел на поле
    79' Марсьяль Антони (9) уходит с поля, Гринвуд Мэйсон (11) вышел на поле
     
    90' Ван-Биссака Аарон (29) уходит с поля, Игало Одион (25) вышел на поле
     
    6' (0:1) Неймар (10)
     
    38' Паредес Леандро (8)
     
    59' Верратти Марко (6)
     
    2
    65' Кин Моизе (18) уходит с поля, Баккер Митчел (25) вышел на поле
    65' Паредес Леандро (8) уходит с поля, Эррера Андер (21) вышел на поле
     
    69' (1:2) Маркиньос (5) (Диалло Абду (22))
     
    2
    79' Верратти Марко (6) уходит с поля, Рафинья (12) вышел на поле
    79' Флоренци Алессандро (24) уходит с поля, Керер Тило (4) вышел на поле
     
    2
    90' Диалло Абду (22) уходит с поля, Гейе Идрисса (27) вышел на поле
    90+1' (1:3) Неймар (10) (Рафинья (12))
    Голы
    6’ 0:1 Неймар
    Рэшфорд Маркус
    ассистент Ван-Биссака Аарон     		1:1 32’
    69’ 1:2 Маркиньос
    ассистент Диалло Абду
    90+1’ 1:3 Неймар
    ассистент Рафинья
    Наказания
    Фред 23’
    38’ Паредес Леандро
    59’ Верратти Марко
    Фред 70’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    65’ Баккер Митчел Кин Моизе
    65’ Эррера Андер Паредес Леандро
    Погба Поль Рэшфорд Маркус 74’
    ван де Бек Донни Кавани Эдинсон 79’
    Гринвуд Мэйсон Марсьяль Антони 79’
    79’ Рафинья Верратти Марко
    79’ Керер Тило Флоренци Алессандро
    Игало Одион Ван-Биссака Аарон 90’
    90’ Гейе Идрисса Диалло Абду
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 13
    		5 Удары в створ 6
    		20 Фолы 10
    		3 Угловые 5
    		3 Офсайды 4
    		44% Владение мячом 56%
    		3 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    t2k
    t2k
    03 декабря в 15:13
    Конечно поражение надо принимать достойно и делать выводы.
    Менять надо было фрэдп однозначно, но только из за жёлтой, по игре он был очень даже неплох. Вообще вчера мю смотрелся очень живо и даже с некими мыслями в атаке. Кто не видел матч, предлагаю посмотреть, весьма открытый , на хороших скоростях. При счёте 1:1 мю мог забивать раза 3(Кавани перекладина после парашюта, марсиаль после контры и ещё кто то),но после такой игры нету злости на игру мю как после победы над брайтоном где мю возили по полю.

    ПСЖ победил, но ,осадок от игры остался.. скорее личными качествами мбарпе,Неймара вывозят.. тухель стух, игра в стиле нба.. дайте мяч одному из двух в атаке, а там они ,что то придумают..
    FeelGood
    FeelGood
    03 декабря в 14:23
      galem72
      galem72
      03 декабря в 10:58
      Гуннар снова тренерски отличился! 🤦‍♂️🤮
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      03 декабря в 07:59
      Эх, Сульшер упрямый. Надо было ван де Бека в старте ставить...
      avici_liverpool
      avici_liverpool
      03 декабря в 07:53
      погорячился я вчера с 4-мя клубами в 1/8.
      Я всегда забываю, что в семье не без урода. Урод от АПЛ - это великий МЮ.
      Марсиаль - это вообще не дно, дно для него это комплимент. Как можно пороть такие моменты.. фред - это отдельная история. В такие моменты проявляется проницательность тренера. Меняй его сразу в перерыве - он уже заведен. Но нет! Он доверился этому недоигроку и тот его подвел. Короче, ждем игры в Лейпциге.
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
      03 декабря в 07:44, ред.
      Тут сработало старое футбольное правило - не забиваешь ты свои моменты, забьют тебе. Так и случилось. ☺️
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      03 декабря в 07:38
      Стартовый состав удивил. Скорее ждал игры в 3 центральных и возвращения Шоу, но вышли по привычной схеме и с Марсьялем, который не играл против Сотона из-за болезни. Начало было плохим, пропустили необязательный гол. Затем взяли игру под свой контроль и забили заслуженно. Но Сульшер должен был в перерыве менять Фреда, было очевидно что ему красная светит, даже на 60 минуте можно было менять, но Оле дотянул до удаления. После перерыва Марсьяль запорол 100% момент, и так раз он не играл в прошлом матче, лучше бы Гринвуда с первых минут выпустил вместо Антони, думаю это тоже просчет Сульшера. Но потом пропустили от Маркиньоса после серии глупых рикошетов, а в конце все побежали отыгрываться и пустили пару контр-атак, и в второй они забили. По итогу все будет решаться против Лейпцига. Очень жалею что слили Истанбулу в третьем туре, было бы 12 очков и почти гарантированное место в 1/8, ибо была разница против Лепцига 5-0, а теперь она не имеет особого значения, только ничья в пользу МЮ.
      112910415
      112910415
      03 декабря в 06:56
      ну, не всё ещё потеряно
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      03 декабря в 04:50
      Мда, второй тайм манкунианцы явно не могут занести себе в актив...Как же так? Теперь интрига в этой группе закрутилась до предела! Ничья устроит красных дъяволов в Лейпциге для выхода из группы.
      ЮHBА
      ЮHBА ответ juvenale (раскрыть)
      03 декабря в 02:30
      А что я такого сказал-то хах. Просто желаю "успехов" мю.
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22 ответ sihafazatron (раскрыть)
      03 декабря в 01:15, ред.
      Теперь быки дома играют если не будут пижонить спокойно выйграют у мю.в ле будет жесткая заруба мю реал
      lobsterdam
      lobsterdam
      03 декабря в 01:11
      ленивый паралитик марсьяль ( и чего его вообще в клубе держат?) решил, что своим франкам забивать как-то неудобно и не стал, причем дважды, как ни старался Кавани, создавая ему моменты. А фред путает жесткость с грубостью, похуже филейни будет...что один, что другой без желтой не уходят, а то и с красной как сегодня. Вечер испорчен безвозвратно!
      dimagas2
      dimagas2
      03 декабря в 01:06
      МЮ усложняет себе жизнь.
      juvenale
      juvenale ответ ЮHBА (раскрыть)
      03 декабря в 01:03
      откуда такая ненависть
      sihafazatron
      sihafazatron
      03 декабря в 01:02
      Мю с Реалом в ле сразятся)))
      sihafazatron
      sihafazatron
      03 декабря в 01:01
      Теперь Лейпциг-мю будет Заруба))) мю и ничья устроит
      Alex12357
      Alex12357
      03 декабря в 01:00
      МОЛОДЦЫ ПСЖ!!!Неймар -дубль+Маркиньос=Бразильцы!!!
      da da da
      da da da
      03 декабря в 01:00
      Неймаритто!!!!!!!!!аааааааааааааааааааа
      лучший в мире!!!!!!!!!!!!!
      Mr_Tim
      Mr_Tim
      03 декабря в 00:58
      Дома... обидный проигрыш.
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      03 декабря в 00:58, ред.
      Марсиаль на выезде с ПСЖ забил в свои ворота, сегодня c ПСЖ 100% момент, в их ворота, запорол. Французская солидарность!
      shlifen
      shlifen
      03 декабря в 00:58, ред.
      Хороший напряженный матч, правда до гола и удаления Фреда (я вообще не понял почему Оле его не поменял в перерыве, видно же было что его будут пытаться ловить/провоцировать на вторую жёлтую, но видимо Сульшер этого не видел)
      Уже при счёте 1-2 было видно что игроки не знают как переломить ход матча. Так что результат закономерен. С победой ПСЖ, а МЮ нужно готовиться к последней игре, а то такими темпами могут и вылететь из группы ЛЧ...
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      03 декабря в 00:57
      Тут да же Орсато не помог все таки арендовали у юве
      Spellman
      Spellman
      03 декабря в 00:56
      Мда, Фред сильно подвел команду, до удаления еще как то смотрелись. После вообще посыпались.
      Ничья тут была более справедлива.
      Evilhuman
      Evilhuman
      03 декабря в 00:56
      Ну чтож, теперь надо всё решать в последней игре, ПСЖ с победой
      ЮHBА
      ЮHBА
      03 декабря в 00:55
      Отлично. Надеюсь, Лейпциг отправит мюшных в Лигу Европы.
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Van Vanovich (раскрыть)
      03 декабря в 00:55
      да у него вторая уже почти была в первом тайме, просто судья не заметил и дал желтую псжисту.
      vastudio
      vastudio ответ vastudio (раскрыть)
      03 декабря в 00:54
      Ай молодчага Неймарушка, зарешал ровно так , как я просил)))) Мерси !
      DEIVID 2
      DEIVID 2
      03 декабря в 00:54
      Надеюсь, Лейпциг выиграет у МЮ.
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      03 декабря в 00:53
      не для того , чтобы Магуайр катался по штрафной за него платили 100млн евро)
      lobsterdam
      lobsterdam
      03 декабря в 00:53
      фред с антошкой должны сразу повеситься на одной ветке или утопиться вдвоем. Погубили выигрышный матч и поставили под угрозу выход. Да и ОГС хорош надо было фреда сразу убирать после 1 тайма. ПСЖ не прощает такого подхода к игре!
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