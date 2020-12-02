|
1 : 3
завершен
02 декабря 2020, 23:00
среда
|
Стадион Олд Траффорд
|6’
|0:1
|Неймар
|
Рэшфорд Маркус
ассистент Ван-Биссака Аарон
|1:1
|32’
|69’
|1:2
|
Маркиньос
ассистент Диалло Абду
|90+1’
|1:3
|
Неймар
ассистент Рафинья
|Фред
|23’
|38’
|Паредес Леандро
|59’
|Верратти Марко
|Фред
|70’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|65’
|Баккер Митчел
|Кин Моизе
|65’
|Эррера Андер
|Паредес Леандро
|Погба Поль
|Рэшфорд Маркус
|74’
|ван де Бек Донни
|Кавани Эдинсон
|79’
|Гринвуд Мэйсон
|Марсьяль Антони
|79’
|79’
|Рафинья
|Верратти Марко
|79’
|Керер Тило
|Флоренци Алессандро
|Игало Одион
|Ван-Биссака Аарон
|90’
|90’
|Гейе Идрисса
|Диалло Абду
|
|12
|Удары по воротам
|13
|
|
|5
|Удары в створ
|6
|
|
|20
|Фолы
|10
|
|
|3
|Угловые
|5
|
|
|3
|Офсайды
|4
|
|
|44%
|Владение мячом
|56%
|
|
|3
|Cэйвы
|4
|
|
|2
|Предупреждения
|2
|
|
|1
|Удаления
|0
|
Уже при счёте 1-2 было видно что игроки не знают как переломить ход матча. Так что результат закономерен. С победой ПСЖ, а МЮ нужно готовиться к последней игре, а то такими темпами могут и вылететь из группы ЛЧ...
Уже при счёте 1-2 было видно что игроки не знают как переломить ход матча. Так что результат закономерен. С победой ПСЖ, а МЮ нужно готовиться к последней игре, а то такими темпами могут и вылететь из группы ЛЧ...