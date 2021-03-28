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1 : 1
завершен
28 марта 2021, 21:45
воскресенье
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Стадион Арена-Львов
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Мораес Жуниор
ассистент Караваев Александр
|1:0
|80’
|89’
|1:1(П)
|Пукки Теему
|Матвиенко Николай
|56’
|Соболь Эдуард
|81’
|87’
|Камара Глен
|Бущан Георгий
|87’
|Миколенко Виталий
|88’
|90+4’
|Тойвио Йоона
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|17’
|Алхо Николай
|Гранлунд Альбин
|Марлос
|Зубков Александр
|58’
|Мораес Жуниор
|Яремчук Роман
|68’
|68’
|Похьянпало Йоэль
|Кауко Йони
|76’
|Тэйлор Роберт
|Шуллер Расмус
|76’
|Хамалайнен Николас
|Райтала Юкка
|Коваленко Виктор
|Макаренко Евгений
|78’
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|18
|Удары по воротам
|7
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|4
|Удары в створ
|1
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|10
|Фолы
|10
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|3
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|2
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|0
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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Достойная ничья для хозяев.
Достойная ничья для хозяев.
https://www.youtube.com/watch?v=reTG0JJdG5Q
Бельгия - первая сборная в рейтинге..в ФИФА...
Финляндия - за 7 последних матчей проиграла лишь раз...и обыграла Францию,Болгарию (2 раза),Ирландию...играет вничью с Украиной и Боснией...
Дания вообще по 8 штук за игру забивает....
Что то сомнения берут относительно феерии и куража наших в группе...)))
Бельгия - первая сборная в рейтинге..в ФИФА...
Финляндия - за 7 последних матчей проиграла лишь раз...и обыграла Францию,Болгарию (2 раза),Ирландию...играет вничью с Украиной и Боснией...
Дания вообще по 8 штук за игру забивает....
Что то сомнения берут относительно феерии и куража наших в группе...)))
Этот Караваев как-то плебсовато вёл себя после гола.
Этот Караваев как-то плебсовато вёл себя после гола.