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Австрия - Фарерские острова
Израиль - Шотландия
Польша - Андорра
Сан-Марино - Венгрия
Северная Македония - Лихтенштейн
Румыния - Германия

Текстовая онлайн трансляция матча Украина против Финляндия

Ставки на футбольные матчи
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    56' Матвиенко Николай (22)
     
    58' Зубков Александр (15) уходит с поля, Марлос (11) вышел на поле
     
    68' Яремчук Роман (9) уходит с поля, Мораес Жуниор (19) вышел на поле
     
    78' Макаренко Евгений (18) уходит с поля, Коваленко Виктор (20) вышел на поле
     
    80' (1:0) Мораес Жуниор (19) (Караваев Александр (21))
     
    81' Соболь Эдуард (2)
     
    87' Бущан Георгий (1)
     
    88' Миколенко Виталий (16)
     
    17' Гранлунд Альбин (3) уходит с поля, Алхо Николай (17) вышел на поле
     
    68' Кауко Йони (19) уходит с поля, Похьянпало Йоэль (20) вышел на поле
     
    2
    76' Шуллер Расмус (11) уходит с поля, Тэйлор Роберт (7) вышел на поле
    76' Райтала Юкка (22) уходит с поля, Хамалайнен Николас (21) вышел на поле
     
    87' Камара Глен (6)
     
    89' (1:1) Пукки Теему (10)
     
    90+4' Тойвио Йоона (4)
    Голы
    Мораес Жуниор
    ассистент Караваев Александр     		1:0 80’
    89’ 1:1(П) Пукки Теему
    Наказания
    Матвиенко Николай 56’
    Соболь Эдуард 81’
    87’ Камара Глен
    Бущан Георгий 87’
    Миколенко Виталий 88’
    90+4’ Тойвио Йоона
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    17’ Алхо Николай Гранлунд Альбин
    Марлос Зубков Александр 58’
    Мораес Жуниор Яремчук Роман 68’
    68’ Похьянпало Йоэль Кауко Йони
    76’ Тэйлор Роберт Шуллер Расмус
    76’ Хамалайнен Николас Райтала Юкка
    Коваленко Виктор Макаренко Евгений 78’
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 7
    		4 Удары в створ 1
    		10 Фолы 10
    		3 Угловые 3
    		1 Офсайды 2
    		61% Владение мячом 39%
    		0 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Capral
    Capral ответ dimagas2 (раскрыть)
    29 марта в 20:05
      dimagas2
      dimagas2 ответ Capral (раскрыть)
      29 марта в 17:51, ред.
      Ты игру не смотрел ,тебе и вспоминать нет чего)))
      Capral
      Capral ответ dimagas2 (раскрыть)
      29 марта в 15:43, ред.
      Ты вспомни, как вы отбивались изо всех сил- куда попало. Франция накажет вас и в гостях, попомни моё слово.... Ну, а Пукки, полностью оправдал свою фамилию!!! Красавчик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Знатог
      Знатог ответ Futurista (раскрыть)
      29 марта в 14:59
      Пукки по фински козёл. Тёма (Артём) Козлов. Как у нас Дзюба.
      David Young
      David Young ответ Игорь Погребняк (раскрыть)
      29 марта в 12:04
      Первое место Украине будет занять очень сложно.
      galem72
      galem72
      29 марта в 10:42
      Средненький матч. Больше скуки, чем актива.
      abramjan
      abramjan
      29 марта в 10:01, ред.
      Как итог 3 место в группе ...ну в общем это даже достижение просто хозяева из Парижу не очень собраны были)
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      29 марта в 09:52
      Финны не члены нато - это минус, но члены евросоюза и это плюс.
      Достойная ничья для хозяев.
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      29 марта в 09:47
      ну и про викингов)
      abramjan
      abramjan
      29 марта в 09:42
        DawnOfDestiny
        DawnOfDestiny
        29 марта в 09:41
        DawnOfDestiny
        DawnOfDestiny
        29 марта в 09:41
        DawnOfDestiny
        DawnOfDestiny
        29 марта в 09:36
        фины они такие)
        112910415
        112910415
        29 марта в 06:23
        в футболе чего только не бывает
        Багров-брат
        Багров-брат
        29 марта в 03:44
        Оказывается и финны не лыком шиты. Эх, не дали порадоваться от почти победителей чемпионов мира.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        29 марта в 01:04
        Чем ближе ЧЕ тем больше задумываешься...о наших соперниках по группе...
        Бельгия - первая сборная в рейтинге..в ФИФА...
        Финляндия - за 7 последних матчей проиграла лишь раз...и обыграла Францию,Болгарию (2 раза),Ирландию...играет вничью с Украиной и Боснией...
        Дания вообще по 8 штук за игру забивает....

        Что то сомнения берут относительно феерии и куража наших в группе...)))
        dimagas2
        dimagas2 ответ Capral (раскрыть)
        29 марта в 00:24
          dimagas2
          dimagas2 ответ Capral (раскрыть)
          29 марта в 00:21, ред.
          Французы отскочили,гол с офсайда и 2 удара в створ,чАмпионы мира так сказать)))
          Capral
          Capral ответ Против ЦСКА (раскрыть)
          29 марта в 00:12
          Финны.
          Против ЦСКА
          Против ЦСКА
          29 марта в 00:09
          А должны были выиграть.
          Мысыктар
          Мысыктар
          29 марта в 00:07, ред.
          красава Фины,незалежная тоже норм))Миколенко карту чекни после игры,денюшку из кремля выслали.
          Incredulous
          Incredulous
          29 марта в 00:06
          После матча нужно было всей украинской командой подарить Миколенко футболку сборной Финляндии, он её сегодня заслужил больше любого фина.
          Roman73
          Roman73
          29 марта в 00:04
          Результат справедлив . К концу Украина смотрелась измождёно .
          Этот Караваев как-то плебсовато вёл себя после гола.
          Futurista
          Futurista ответ Capral (раскрыть)
          29 марта в 00:01, ред.
          Пукки Теему "пукнул" в тему...
          Василий Корнечук
          Василий Корнечук ответ протон1 (раскрыть)
          28 марта в 23:53
          В жизни вообще не много смысла. Без шуток.
          Capral
          Capral ответ dimagas2 (раскрыть)
          28 марта в 23:52
          Как как, бодались??? Примитивный автобус ты называешь бодались??? Отскочили вы, как обычно....
          протон1
          протон1
          28 марта в 23:51
            протон1
            протон1
            28 марта в 23:48
            мне этот сайт не нравится. вот я например заработал 13 к очков. что мне с ними делать? ну хотя бы если бы стикеры быыли обменять чтоли . или статус какой то получить. или с бана выйти. ну что мне дают мои очки?
            vitya valdes
            vitya valdes
            28 марта в 23:48
              Capral
              Capral ответ MikeSevas (раскрыть)
              28 марта в 23:47, ред.
              Пукки вовремя пукнул. Слава великому и ужасному Пукки!!!
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