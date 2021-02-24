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Боруссия - Манчестер Сити
Аталанта - Реал

Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия против Манчестер Сити

Боруссия Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах) 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер Сити Манчестер Сити
Боруссия
Манчестер Сити
0 : 2
завершен
24 февраля 2021, 23:00
среда
Смотреть трансляцию
Лига чемпионов 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Ференц Пушкаш
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:45
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    2
    63' Лайнер Штефан (18) уходит с поля, Лазаро Валентино (19) вышел на поле
    63' Плеа Алассан (14) уходит с поля, Тюрам Маркус (10) вышел на поле
     
    74' Штиндль Ларс (13) уходит с поля, Эмболо Брель (36) вышел на поле
     
    87' Хофманн Йонас (23) уходит с поля, Вольф Ханнес (11) вышел на поле
     
    29' (0:1) Силва Бернарду (20) (Канселу Жоау (27))
     
    65' (0:2) Жезус Габриэл (9) (Силва Бернарду (20))
     
    69' Стерлинг Рахим (7) уходит с поля, Марез Рияд (26) вышел на поле
     
    2
    80' Фоден Фил (47) уходит с поля, Торрес Ферран (21) вышел на поле
    80' Жезус Габриэл (9) уходит с поля, Агуэро Серхио (10) вышел на поле
    Голы
    29’ 0:1 Силва Бернарду
    ассистент Канселу Жоау
    65’ 0:2 Жезус Габриэл
    ассистент Силва Бернарду
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Лазаро Валентино Лайнер Штефан 63’
    Тюрам Маркус Плеа Алассан 63’
    69’ Марез Рияд Стерлинг Рахим
    Эмболо Брель Штиндль Ларс 74’
    80’ Торрес Ферран Фоден Фил
    80’ Агуэро Серхио Жезус Габриэл
    Вольф Ханнес Хофманн Йонас 87’
    Статистика
    		 3 Удары по воротам 9
    		1 Удары в створ 4
    		7 Фолы 4
    		0 Угловые 1
    		2 Офсайды 1
    		39% Владение мячом 61%
    		2 Cэйвы 1
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    25 февраля в 18:16
    Кто-нибудь остановить эту манчестерскую машину! Пеп, может уже хватит? Очередная победа горожан, что тут еще добавить....
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    25 февраля в 09:18
      112910415
      112910415
      25 февраля в 06:52
      этих не остановить !
      амурец
      амурец
      25 февраля в 02:23
      МС выглядел получше
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      25 февраля в 01:41
      Некоторые говорили, что у Гладбаха есть шансы пройти МС, но уже в первой половине стало понятно, что Гладбах может победить, только если им будет чудовищно везти, потому что МС не использовал кучу моментов в первой половине, иногда слишком усложняя свои атаки, но было понятно, что МС свое возьмет. В этой паре почти все ясно, хотя 2 лег будет не на Этихад, что дает шанс для Гладбаха, но для этого они должны выдать матч всей жизни.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      25 февраля в 01:14
      Шейхов с победой)
      Осталось дома добить и готовиться к 1/4.
      Удачи Сити, особенно в лч)
      allemz
      allemz ответ Ген Геныч (раскрыть)
      25 февраля в 01:10
        da da da
        da da da
        25 февраля в 01:07
        каталонский физрук вон из клуба,развалили МС просто на косточки!
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        25 февраля в 01:06
        Если честно-пофиг было на этот матч!!!!!!!!!!!!!!!!!МС ожидаемо победил,тут и говорить то не очем!!!!!!!!!!!!!!
        allemz
        allemz
        25 февраля в 01:01, ред.
        Игрок матча!
        allemz
        allemz
        25 февраля в 00:58
        Спасибо парням, отпахали все 90 минут безостановочно, давя соперника на его половине поля. Агуэро поскорее набрать форму! Пас пяточкой при контре - красивый.
        Гений на Канселу приносит МС победу!) Мне нравится настрой и игра команды, особенно разнообразные тактические планы и перемещения игроков. Команда избавилась от зависимости под названием "КДБ". Теперь вы лицезреете разноплановый МС, что не может не радовать. Всех с победой, едем дальше.
        Dima salev
        Dima salev
        25 февраля в 00:58
        Я хочу посмотреть Сити с серьёзный клубом ПСЖ или Бавария
        Тео Джонс
        Тео Джонс
        25 февраля в 00:55
        Спокойно, уверенно, на классе)
        lexatver
        lexatver
        25 февраля в 00:49
        А главное, что ответный матч будет абсолютно таким же. Боруссия выйдет в надежде на какую нибудь шальную контратаку и весь матч будет сидеть в обороне, даже несмотря на то, что им нужно отыгрываться...
        Dauletbek
        Dauletbek
        25 февраля в 00:49
        Сити можно сказать в 1/4 финале. Боруссия не очень
        allemz
        allemz
        25 февраля в 00:38, ред.
        Агуэро с возвращением на поле!
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        25 февраля в 00:37
        Сити молодцы)
        Играют в свое удовольствие.
        Если ещё и Агуэро успеет набрать форму, то могут и пободаться с Баварией. Но в лч шейхам всегда чего то не хватает..
        lexatver
        lexatver
        25 февраля в 00:28
        Даже непонятно зачем Боруссия вообще на поле вышла.? Лишь бы много не пропустить?)
        ilyafrom
        ilyafrom
        25 февраля в 00:24
        Жесус исправил свою ошибку. Канселу топ и слева, и справа хорошо играет
        Igo0rek
        Igo0rek
        25 февраля в 00:22
        Канселу игрок матча))
        allemz
        allemz
        25 февраля в 00:12
        Жезуса в топку, дно
        Igo0rek
        Igo0rek
        25 февраля в 00:12, ред.
        Какая же Жезус бездарность...
        Igo0rek
        Igo0rek
        25 февраля в 00:11
        Как тут можно было не забить?!
        allemz
        allemz ответ Beka_byaka (раскрыть)
        25 февраля в 00:05
        МС как раз таки парится, не даёт дышать гладбахцам. Без остановки играют, до последней капли ибо вполноги уже не прокатывает, если хочешь выиграть ЛЧ.
        Beka_byaka
        Beka_byaka
        24 февраля в 23:50
        По первому тайму.
        У Борусии установка, не переходить центр поля. Такой трусливой и автобусной игры от команд уровня ЛЧ давно не наблюдал. МС не парится. Играет на авось, дальными ударами. Скорее всего цель не получить травму и минимально потратить силы. Всё-таки АПЛ ещё в разгаре.
        allemz
        allemz
        24 февраля в 23:34
        Закария топчик, не удивлюсь, если Розе заберет его с собой в Дортмунд
        Igo0rek
        Igo0rek
        24 февраля в 23:32
          Migelito
          Migelito
          24 февраля в 23:30
          Все логично. Только думал что гораздо быстрее забьют
          allemz
          allemz
          24 февраля в 23:29
          Канселу гений))
          Igo0rek
          Igo0rek
          24 февраля в 23:29
          ГОООООООООООООЛ! Пошла мазута!))
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