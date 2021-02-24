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0 : 2
завершен
24 февраля 2021, 23:00
среда
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Стадион Ференц Пушкаш
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:45
|29’
|0:1
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Силва Бернарду
ассистент Канселу Жоау
|65’
|0:2
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Жезус Габриэл
ассистент Силва Бернарду
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лазаро Валентино
|Лайнер Штефан
|63’
|Тюрам Маркус
|Плеа Алассан
|63’
|69’
|Марез Рияд
|Стерлинг Рахим
|Эмболо Брель
|Штиндль Ларс
|74’
|80’
|Торрес Ферран
|Фоден Фил
|80’
|Агуэро Серхио
|Жезус Габриэл
|Вольф Ханнес
|Хофманн Йонас
|87’
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|3
|Удары по воротам
|9
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|1
|Удары в створ
|4
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|7
|Фолы
|4
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|0
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|1
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|2
|Cэйвы
|1
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Гений на Канселу приносит МС победу!) Мне нравится настрой и игра команды, особенно разнообразные тактические планы и перемещения игроков. Команда избавилась от зависимости под названием "КДБ". Теперь вы лицезреете разноплановый МС, что не может не радовать. Всех с победой, едем дальше.
Гений на Канселу приносит МС победу!) Мне нравится настрой и игра команды, особенно разнообразные тактические планы и перемещения игроков. Команда избавилась от зависимости под названием "КДБ". Теперь вы лицезреете разноплановый МС, что не может не радовать. Всех с победой, едем дальше.