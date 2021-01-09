В 26 Хендерсон Дин Выносы: 3 Спасений: 3 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 3 Байи Эрик Ударов всего: 1 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 45

З 27 Теллес Алекс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 90

З 38 Туанзебе Аксель Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 33 Уильямс Брендон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

П 34 ван де Бек Донни Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Выносы: 3 Пасы: 74 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 90

П 21 Джеймс Даниэл Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 68

П 14 Лингард Джесси Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 80

П 39 МакТоминэй Скотт Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 56 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 8 Мата Хуан Мануэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

Н 11 Гринвуд Мэйсон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 69

Запасные игроки

В 1 Де Хеа Давид

З 29 Ван-Биссака Аарон

З 5 Магуайр Харри Ударов всего: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 45

П 31 Матич Неманья Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 10

П 18 Фернандеш Бруну

П 17 Фред

Н 25 Игало Одион

Н 9 Марсьяль Антони Фолов заработано: 3 Блоки: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 21