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Борнмут - Олдхэм
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Блэкберн - Донкастер Роверс
Сток Сити - Лестер Сити
Уикомб Уондерерс - Престон
Бернли - Милтон Кейнс Донс
КПР - Фулхэм
Эксетер - Шеффилд Уэнсдей
Блэкпул - Вест Бромвич
Бристоль Роверс - Шеффилд Юнайтед
Арсенал - Ньюкасл Юнайтед
Хаддерсфилд Таун - Плимут Аргайл
Брентфорд - Мидлсбро

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Уотфорд

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Мелбет 1.32 5.30 8.50
Лига ставок 1.36 5.20 8.20
 
5' (1:0) МакТоминэй Скотт (39) (Теллес Алекс (27))
 
45+5' Байи Эрик (3) уходит с поля, Магуайр Харри (5) вышел на поле
 
65' Туанзебе Аксель (38)
 
68' Джеймс Даниэл (21) уходит с поля, Рэшфорд Маркус (10) вышел на поле
 
69' Гринвуд Мэйсон (11) уходит с поля, Марсьяль Антони (9) вышел на поле
 
72' Теллес Алекс (27)
 
80' Лингард Джесси (14) уходит с поля, Матич Неманья (31) вышел на поле
 
38' Сарр Исмаила (23)
 
2
58' Масина Адам (11) уходит с поля, Нгакиа Жереми (3) вышел на поле
58' Сарр Исмаила (23) уходит с поля, Сема Кен (12) вышел на поле
 
2
76' Эконг Уильям (5) уходит с поля, Вильмот Бен (6) вышел на поле
76' Цинкернагель Филип (7) уходит с поля, Унгбо Джозеф (44) вышел на поле
 
84' Чалоба Натаниэль (14) уходит с поля, Филлипс Даниэл (52) вышел на поле
Голы
МакТоминэй Скотт
ассистент Теллес Алекс 		1:0 5’
Наказания
38’ Сарр Исмаила
Туанзебе Аксель 65’
Теллес Алекс 72’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Магуайр Харри Байи Эрик 45+5’
58’ Нгакиа Жереми Масина Адам
58’ Сема Кен Сарр Исмаила
Рэшфорд Маркус Джеймс Даниэл 68’
Марсьяль Антони Гринвуд Мэйсон 69’
76’ Вильмот Бен Эконг Уильям
76’ Унгбо Джозеф Цинкернагель Филип
Матич Неманья Лингард Джесси 80’
84’ Филлипс Даниэл Чалоба Натаниэль
Статистика
 19 Удары по воротам 18
7 Удары в створ 3
12 Фолы 13
4 Угловые 8
0 Офсайды 2
66% Владение мячом 34%
3 Cэйвы 6
2 Предупреждения 1
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Все комментарии
hoper
hoper ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
10 января в 16:43
А у МЮ нет времени на раскачку.Вот именно ,что нужны игроки которые придут и начнут играть.Кто-то забивать,кто-то отдавать, а кто-то не давать забивать.Но сразу без раскачки.МЮ уже семь лет раскачатся не может.О какой голевой передаче ты тут пишешь я никак не пойму.Гол забили с углового.Или ты уверен в том , что Теллес прямо с углового флажка выцеливал в голову МакТомминею?Поверь -это врядли.И в атаку он подключатся не сможет когда в соперниках будет клуб из АПЛ.Тем более МЮ в последнее время предпочитает играть от обороны, на контратаках.А значит в основном команда обороняется.А это очень энергоёмкое дело - это я тебе как бывший защитник пишу.Слаб твой Теллес.Не спорь.Но очень надеюсь , что пока
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ hoper (раскрыть)
10 января в 13:59
Так-то Теллес отдал голевую на Мактоминея и хорошо подключается в атаку. Да у него есть ошибки в обороне, может со временем этот компонент улучшит, но хорош своими навесами и стандартами, за ту цену которую заплатили разумный трансфер, так как Шоу хрустальный, а Брендан Уильямс сыроват. Надо дать ему время и Донни, не все как Бруно могут прийти и заиграть.
lobsterdam
lobsterdam
10 января в 12:39
странный составчик. Марсьяля зачем-то опять заставляют на поле выходить, судя по его кислой физиономии...
hoper
hoper ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
10 января в 09:54, ред.
Теллес хорошо смотрелся?А ты точно этот матч смотрел?А чем он так хорош7По мне так и Рохо там смотрелся не хуже.Обычный середняк этот Теллес который на фоне команды из чемпионшипа не выглядел наголову выше соперника.Ненужный и глупый трансфер и не более.ван де Бек выглядел кстати также.Лингаард однозначно на выход.Парню футбол надоел и это видно даже через экран.Гринвуд хоть и старался,но как-то дежурно.Джеймс пыхтел бесспорно и пытался себя проявить.
Санчо Панса
Санчо Панса
10 января в 09:37
Минимально и на эконом - режиме) Молоток, Скотт! Всех преданных болельщиков Манчестер Юнайтед с очень важной победой!
cska vperiod
cska vperiod
10 января в 08:09
МЮ в кубковых играх творит чудеса.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
10 января в 07:59
Будничная победа запасным составом. Теллес хорошо смотрелся, Донни был не плох. Джеймс и Гринвуд сыграли ниже своих возможностей, хотя у них немного не хватает практики. Жаль что Байи травмировался, не понимаю Сульшера, лучше бы Эрик играл против МС, а здесь Линделеф, а потом Байи против Бернли и Ливерпуля играл.
Фрунзик Мкртчян
Фрунзик Мкртчян
10 января в 06:33
Отлично. Трофей всё ближе.
Василий 50
Василий 50
10 января в 05:33
Игра не впечатлила.
Брулин
Брулин
10 января в 01:48
Не, Гринвуд пока что роль ЦФ не тянет, его на фланг уводит постоянно. Может лучше и наигрывать его там.
Брулин
Брулин
10 января в 01:47
Уотфорд в шипе играет- пипец. МЮ второй тайм очень плохо играет
нечитайло
нечитайло
10 января в 01:16
Скромно
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Aibek Satykulov (раскрыть)
10 января в 01:15
Вообще-то голевая у Телеса, Мата стоял ближе к углу, а горе комментатор Матч -тв опять накосячил, из-за этого я вырубаю звук и включаю музыку, чем их бред слушать
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov ответ allemz (раскрыть)
10 января в 01:12
У сити таких туш на миллиард
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov ответ Ice van Reed (раскрыть)
10 января в 01:10
Голевую отдал
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
10 января в 00:58
С победой Дьяволов))

Уотфорд и МЮ и Ливерпуль выносил в прошлой АПЛ. Не хватает в лиге, команда яркая!
Ice van Reed
Ice van Reed
09 января в 23:51, ред.
Бей своих, чтобы чужие боялись... Как же не везёт Эрику, только наберёт форму - лазарет
Ice van Reed
Ice van Reed
09 января в 23:28
Долгое нахождение на скамейке сказывается на качестве игры, сыгранности нехватает, Мата раньше такие конфетки голевые раздавал, сейчас этого нет
Evilhuman
Evilhuman
09 января в 23:24
Нужна крупная и уверенная победа от МЮ
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
09 января в 23:15
Гроза Уотфордов Лигардиньо XD
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
09 января в 23:13
Приветствую!
allemz
allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
09 января в 23:11
Гроза Уотфордов в действии)))
Приветствую!
Ice van Reed
Ice van Reed
09 января в 23:07
ГОООООЛ! Мактоминай
allemz
allemz
09 января в 22:58
60 миллионная голландская туша для кубковых игр.
Дорогое удовольствие, однако)
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