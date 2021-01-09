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1 : 0
завершен
09 января 2021, 23:00
суббота
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Стадион Олд Траффорд
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МакТоминэй Скотт
ассистент Теллес Алекс
|1:0
|5’
|38’
|Сарр Исмаила
|Туанзебе Аксель
|65’
|Теллес Алекс
|72’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Магуайр Харри
|Байи Эрик
|45+5’
|58’
|Нгакиа Жереми
|Масина Адам
|58’
|Сема Кен
|Сарр Исмаила
|Рэшфорд Маркус
|Джеймс Даниэл
|68’
|Марсьяль Антони
|Гринвуд Мэйсон
|69’
|76’
|Вильмот Бен
|Эконг Уильям
|76’
|Унгбо Джозеф
|Цинкернагель Филип
|Матич Неманья
|Лингард Джесси
|80’
|84’
|Филлипс Даниэл
|Чалоба Натаниэль
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|19
|Удары по воротам
|18
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|7
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|13
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|4
|Угловые
|8
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|0
|Офсайды
|2
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|3
|Cэйвы
|6
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|2
|Предупреждения
|1
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Уотфорд и МЮ и Ливерпуль выносил в прошлой АПЛ. Не хватает в лиге, команда яркая!
Уотфорд и МЮ и Ливерпуль выносил в прошлой АПЛ. Не хватает в лиге, команда яркая!
Приветствую!
Приветствую!
Дорогое удовольствие, однако)
Дорогое удовольствие, однако)