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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Манчестер Сити

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69' Фред (17)
 
75' МакТоминэй Скотт (39) уходит с поля, Гринвуд Мэйсон (11) вышел на поле
 
88' Фред (17) уходит с поля, ван де Бек Донни (34) вышел на поле
 
90+1' Шоу Люк (23)
 
48' Фернандиньо (25)
 
50' (0:1) Стоунз Джон (5)
 
78' Канселу Жоау (27)
 
79' Марез Рияд (26) уходит с поля, Родри (16) вышел на поле
 
83' (0:2) Фернандиньо (25)
Голы
50’ 0:1 Стоунз Джон
83’ 0:2 Фернандиньо
Наказания
48’ Фернандиньо
Фред 69’
78’ Канселу Жоау
Шоу Люк 90+1’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Гринвуд Мэйсон МакТоминэй Скотт 75’
79’ Родри Марез Рияд
ван де Бек Донни Фред 88’
Статистика
 11 Удары по воротам 12
2 Удары в створ 4
9 Фолы 6
4 Угловые 4
3 Офсайды 3
39% Владение мячом 61%
2 Cэйвы 2
2 Предупреждения 2
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Все комментарии
112910415
112910415
22 января в 00:57
победа есть победа !
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
07 января в 18:17
Сити был лучше , пусть забирают этот кубок !
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ice van Reed (раскрыть)
07 января в 17:07
у португальца,чем дальше,тем меньше хитрости,а если кто то Сон или Кейн(по традиции) травмируется,то боюсь,что песня спета,это же не ЛИДС,а МС.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ allemz (раскрыть)
07 января в 17:05
Рэшфорд еду разносил.Бруно на поле репетировал прыгскок.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ da da da (раскрыть)
07 января в 17:00
лучший клуб из Лондона и уже давно пора его запомнить. Все остальные клубы - это временное недоразумение.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ nikoladolgov (раскрыть)
07 января в 16:55
это то ли ЛаЛига,то ли ЛЧ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
07 января в 16:54
МЮ смотрелся практически не внятно в этой встрече и нанесли единственный удар,который стал сейвом в капилке ноунейма. Игра,если её такой назвать можно,Зака была очень уверенной,порой казалось что в раме стоит Эдерсон,спокойно без нервов,разыгрывали мяч поперёк своей штрафной. А вот в раме у МЮ ,чувствовалось,что стоял дублёр и пожалуй пока что для него Большой клуб всё таки сильно психологически давит. Да,вспоминаю дебюты Де Хея, он пропускал вообще то,что не пропускается и вырос в топ голкипера,может и Дин повторит этот подвиг.Но пока что худшая игра ДДХ идёт вровень с лучшей ДинА Хэнды. У Клинков он стоял куда более надёжней и уверенней,отсюда и такое высокое место в чемпионате и провал,когда он ушёл.
Комбинационная игра у Сити была намного продуктивней,а у ЮН её практически не было. Погба только периодически во втором вспыхнул и сразу же потух. Чем МЮ запомнился в атаке - это выпрашиванием 11 метровых.
Матч получился значительно зрелищным,чем в чемпионате,правда тут ничьей быть не могло,возможно это и подстёгивала игроков к игре. В целом на протяжении всего матча Сити были энергичней, злее и мастеровитей,своих соседей по улице. Ну и Стон "забивший" в свои ворота, трансформировал примету по новому,тем что забил в чужие.
Болел за Сити,потому что они более способны оказать сопротивление Жозе.
lobsterdam
lobsterdam ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
07 января в 13:54
Согласен, победа сити во многом случайна. Превосходство во владении незначительна да это и стиль Гвардиолы.
Cockfighting
Cockfighting
07 января в 12:43, ред.
Главное, что бы не повторилась последняя игра между МС и ТТХ! Даже если продуем игра должна быть игрой, как было при Потче, а не вот это вот все!
Graceful 713
Graceful 713
07 января в 12:21
    Муслим90
    Муслим90
    07 января в 11:39
    Интересный финал нас ждет. Надеюсь на повтор матча в ЛЧ)
    avici_liverpool
    avici_liverpool ответ Фрунзик Мкртчян (раскрыть)
    07 января в 10:51
    обыграть на Энфилде? ))))))))))))) удачи
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    07 января в 10:21
    Грандиозный финал лиги - Гвардиола против Моуринье !
    Фрунзик Мкртчян
    Фрунзик Мкртчян ответ avici_liverpool (раскрыть)
    07 января в 09:36
    Да бог с ним, с финалом. Главное обыграть Ливерпуль, который необоснованно занимает первую строчку.
    avici_liverpool
    avici_liverpool ответ Фрунзик Мкртчян (раскрыть)
    07 января в 09:35
    МЮ повезло, что не вышли в финал, а то бы все стали опять свидетелями позора при участии Сона, Кейна и самого дорогого защитника в мире. Так что поблагодарите сити и концетрируйтесь на 17 января, 2021
    Фрунзик Мкртчян
    Фрунзик Мкртчян ответ dzvinka (раскрыть)
    07 января в 09:28
    А Клопп разве уже вылетел? Жаль.
    Фрунзик Мкртчян
    Фрунзик Мкртчян ответ avici_liverpool (раскрыть)
    07 января в 09:27
    ВЫ БЫ НА АСТОН ВИЛЛЕ СКОНЦЕНТРИРОВАЛИСЬ, А ТО НЕ РОВЕН ЧАС ОПЯТЬ СЕМЬ ШТУК ПРИЛЕТИТ)
    Pervomaez
    Pervomaez
    07 января в 09:26
    Если мю с сульшером что то выиграть сможет это будет фантастика
    galem72
    galem72
    07 января в 09:19
    Что и требовалось доказать. Унылое г с сильным соперником! Уля никаким образом не меняет стиль игры. Видимо, думает, что все гоняют шар на подобие Вест Бромиджа.
    Фрунзик Мкртчян
    Фрунзик Мкртчян
    07 января в 08:57
    Если в финале будет Ливерпуль, то МС можно поздравлять с трофеем.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    07 января в 08:54
    Незаслуженное поражение. Не скажу МЮ наиграл на победу, так и МС не был к ней ближе, просто фортануло с 2 стандартов забить. МЮ подвело отсутствие нормального нападающего - Кавани и нацеленности на ворота. А с игроками атаки МС справились, Фоден и Марез были закрыты, со Стерлингом в принципе хорошо справились, да и де Брюйне ничего одного удара в штангу не показал, но вот Фернандинью сыграл очень хорошо и из-за него Сити победил, лучше бы Пеп выпустил Родри. Дальше нужна ротация против Уотфорда в Кубке Англии.
    DXTK
    DXTK
    07 января в 08:44
    очень рад что мс выиграл и мы получим супер финал моуриньо гвардиола, два лучших тренера снова встретятся для очередной очной битвы за трофей.
    Damir76
    Damir76
    07 января в 07:17
    Все по делу
    Rancid
    Rancid
    07 января в 06:57
    Очень хороший финал - Моуриньо vs Гвардиола
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    07 января в 06:48
    теперь МЮ сконцентрируется на требле. АПЛ, ЛЧ и КА.
    fanliverpoolfan23
    fanliverpoolfan23
    07 января в 02:11
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      07 января в 01:05
      МС выиграл по делу. Два стандарта, два гола не плохое использование стандартов от Гвардиолы. У Юнайтед особенно во втором тайме не очень получалось в атаке, возможно потому что МС сумели найти, как нейтрализовать Бруну, он все-таки ключевой игрок в построении атак дьяволов. Ну и финал с Тотен, опять классика Моуриньо против Пепа, надеюсь, на отлличный финал.
      3веpобой
      3веpобой ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      07 января в 01:05
      Им плевать на кубок. Будут с ливерпулем выкладываться по полной и делать ставку на АПЛ.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      07 января в 01:03
      Ошибался я оказывается, слишком переоценил Манчестер Юнайтед!
      3веpобой
      3веpобой ответ allemz (раскрыть)
      07 января в 00:57
      Поздравляю с победой. Я просто на логотипе МЮ такого же кораблика не увидел)), его как раз сам чертёнок и проткнул)
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