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0 : 2
завершен
06 января 2021, 22:45
среда
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Стадион Олд Траффорд
|50’
|0:1
|Стоунз Джон
|83’
|0:2
|Фернандиньо
|48’
|Фернандиньо
|Фред
|69’
|78’
|Канселу Жоау
|Шоу Люк
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гринвуд Мэйсон
|МакТоминэй Скотт
|75’
|79’
|Родри
|Марез Рияд
|ван де Бек Донни
|Фред
|88’
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|11
|Удары по воротам
|12
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|2
|Удары в створ
|4
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|9
|Фолы
|6
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|4
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|3
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|2
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|2
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Комбинационная игра у Сити была намного продуктивней,а у ЮН её практически не было. Погба только периодически во втором вспыхнул и сразу же потух. Чем МЮ запомнился в атаке - это выпрашиванием 11 метровых.
Матч получился значительно зрелищным,чем в чемпионате,правда тут ничьей быть не могло,возможно это и подстёгивала игроков к игре. В целом на протяжении всего матча Сити были энергичней, злее и мастеровитей,своих соседей по улице. Ну и Стон "забивший" в свои ворота, трансформировал примету по новому,тем что забил в чужие.
Болел за Сити,потому что они более способны оказать сопротивление Жозе.
Комбинационная игра у Сити была намного продуктивней,а у ЮН её практически не было. Погба только периодически во втором вспыхнул и сразу же потух. Чем МЮ запомнился в атаке - это выпрашиванием 11 метровых.
Матч получился значительно зрелищным,чем в чемпионате,правда тут ничьей быть не могло,возможно это и подстёгивала игроков к игре. В целом на протяжении всего матча Сити были энергичней, злее и мастеровитей,своих соседей по улице. Ну и Стон "забивший" в свои ворота, трансформировал примету по новому,тем что забил в чужие.
Болел за Сити,потому что они более способны оказать сопротивление Жозе.