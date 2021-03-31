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2021-03-31
Дания (до 21) - Россия (до 21)
Исландия (до 21) - Франция (до 21)
Швейцария (до 21) - Португалия (до 21)
Хорватия (до 21) - Англия (до 21)

Текстовая онлайн трансляция матча Дания (до 21) против Россия (до 21)

Дания (до 21) Логотип футбольный клуб Дания (до 21) 3:0 Логотип футбольный клуб Россия (до 21) Россия (до 21)
Дания (до 21)
Россия (до 21)
3 : 0
завершен
31 марта 2021, 19:00
среда
Чемпионат Европы U21. 2021, 3 тур
Стадион Холодаш Стэдиум
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 18:55
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    10' (1:0) Ларсен Якоб (10) (Линдстрем Йеспер (8))
     
    11' (2:0) Дрейер Андерс (11) (Линдстрем Йеспер (8))
     
    46' Исаксен Густав (19) уходит с поля, Дарами Мохаммед (17) вышел на поле
     
    57' Линдстрем Йеспер (8) уходит с поля, Хольсе Карло (21) вышел на поле
     
    2
    61' Андерсен Магнус (20) уходит с поля, Юльманн Мортен (14) вышел на поле
    61' Нельссон Виктор (5) уходит с поля, Хауснер Себастьян (12) вышел на поле
     
    78' Соренсен Мадс Бек (4) уходит с поля, Алвес Ибсен Фредерик (13) вышел на поле
     
    90' (3:0) Хольсе Карло (21) (Дарами Мохаммед (17))
     
    2
    46' Чалов Фёдор (9) уходит с поля, Тюкавин Константин (8) вышел на поле
    46' Обляков Иван (10) уходит с поля, Умяров Наиль (20) вышел на поле
     
    63' Евгеньев Роман (4)
     
    64' Захарян Арсен (22) уходит с поля, Лесовой Даниил (19) вышел на поле
     
    70' Дивеев Игорь (3)
     
    74' Грулев Вячеслав (17) уходит с поля, Ломовицкий Александр (7) вышел на поле
     
    81' Макаров Денис (13)
     
    82' Глебов Данил (21) уходит с поля, Куликов Даниил (15) вышел на поле
    Голы
    Ларсен Якоб
    ассистент Линдстрем Йеспер     		1:0 10’
    Дрейер Андерс
    ассистент Линдстрем Йеспер     		2:0 11’
    Хольсе Карло
    ассистент Дарами Мохаммед     		3:0 90’
    Наказания
    63’ Евгеньев Роман
    70’ Дивеев Игорь
    81’ Макаров Денис
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Дарами Мохаммед Исаксен Густав 46’
    46’ Тюкавин Константин Чалов Фёдор
    46’ Умяров Наиль Обляков Иван
    Хольсе Карло Линдстрем Йеспер 57’
    Юльманн Мортен Андерсен Магнус 61’
    Хауснер Себастьян Нельссон Виктор 61’
    64’ Лесовой Даниил Захарян Арсен
    74’ Ломовицкий Александр Грулев Вячеслав
    Алвес Ибсен Фредерик Соренсен Мадс Бек 78’
    82’ Куликов Даниил Глебов Данил
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 13
    		4 Удары в створ 5
    		10 Фолы 11
    		1 Угловые 10
    		0 Офсайды 1
    		52% Владение мячом 48%
    		5 Cэйвы 1
    		0 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    antonl656
    antonl656
    03 апреля в 17:16
    тоже такую работу тренера хочу, ходить пинать мячи по полю, ездить за границу без результатов, дальше работать
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    01 апреля в 21:03
    Я матч этот смотрел. Только по новостям видел обзоры
    Болею за наших
    Болею за наших
    01 апреля в 17:10
    Молодежный футбол мертв что в Украине что в Россие, удивляюсь до сих пор как наши пацаны тогда чм потащили. А так по сути кому оно надо?
    Ирина Михайлова
    Ирина Михайлова
    01 апреля в 09:54
    В Молодёжке за Сборную Дании вчера играл неправильно заявленный игрок, пишут. Возможен технарь им и наша победа.(с))))
    Знатог
    Знатог
    01 апреля в 09:27
    Первый гол: игрок был под углом к воротам, Максименко вышел и игрок закатил мяч в ворота. Стоял бы в воротах и гола бы не было. Детская ошибка. Кто то хочет его в главную сборную основным (?)
    DXTK
    DXTK
    01 апреля в 08:40
    и это будущее российского футбола............. случайно кого то обыграли 1-4, а дальше по сценарию.........

    а как тут хвалили преувеличивали их заслуги.....мол они играют лучше, чем основная сборная, хоть игра есть......))))))))

    PS скоро и датский чемпионат по футболу обгонит россию в рейтинге уефа и фифа
    Крикун
    Крикун
    01 апреля в 08:03
    Честно говоря удивил провал молодежки.
    Сборная собралась то действительно сильная. Много игроков основы клубов рпл, имеющих опыт не только матчей чемпионата, но и еврокубков.
    Хотя если принимать во внимание, что все игроки что взрослой, что молодежной сборной - лимитчики, имеющие игровую практику благодаря паспортам, то все вопросы отпадают.
    Comentarios
    Comentarios
    01 апреля в 05:51
    А столько было надежд на молодежь
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Spartach from kg (раскрыть)
    01 апреля в 00:39
    Это ты случайно не скандальный матч вспоминаешь? Я помню, что ту молодёжку люто засудили.
    ren888888
    ren888888
    01 апреля в 00:04
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      31 марта в 23:53
      Население Дании - 5 млн чел.
      Население России - 146 млн чел.
      То есть потенциально у нас выбор талантливого футболиста в 30 раз больше чем в Дании ...
      Где они ?
      Чем занимаются детские тренеры, почему у нас вместо победы России над Данией со счетом 30 - 0 мы получаем 0 - 3 ?
      Бином Ньютона какой то ...
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      31 марта в 23:40, ред.
      Откуда в России возьмутся нормальные футболисты?
      Их нет и не будет !
      Потому что реально в клубы мастеров попадают единицы и то по блату или за деньги !
      А массового детского спорта нет совсем !
      Спасибо товарищу Путину за наше счастливое детство !
      genirini
      genirini
      31 марта в 23:30
      Еще долго будет аукаться в футболе и образовании делишки братьев Фурсенко.......
      Igo0rek
      Igo0rek ответ makkie (раскрыть)
      31 марта в 23:17
      С опытом игры в РПЛ? Ты так говоришь, как будто это что-то крутое 🤣🤣🤣
      Igo0rek
      Igo0rek
      31 марта в 23:13, ред.
      Датчане даже не почувствовали малейшего сопротивления. Раскатали детишек лимита катком! В этой стране нет футбола, даже в зачаточном виде. Максимум один Головин хотя бы среднего европейского уровня. И на этом все!
      lexatver
      lexatver
      31 марта в 23:06
      Если у нас в Сборнаяй нет игроков выше уровня Чалова, Маслова, Дивеева и т.д., то о каких хороших результатах может идти речь?))
      Spartach from kg
      Spartach from kg
      31 марта в 22:55
      Из-за Маслова не смогли обыграть Данию, во всём виноват Маслов
      Caniggia
      Caniggia
      31 марта в 22:54
      А Дания нас ещё, походу, и по-взрослому поимеет на Евро 2021.
      Dima salev
      Dima salev
      31 марта в 22:49
      Значит последний 10лет наша сборная будет мальчик для бытя
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ makkie (раскрыть)
      31 марта в 22:49
      Поколение Жиркова, Быстрова были сильнее в разы нынешней. Но и они даже не смогли выйти на финальную стадию. Если не ошибаюсь, уступив той же Дании
      Absinthe3
      Absinthe3
      31 марта в 22:47
      Слов корректных не осталось. Назначьте, Бекиича, дятлы. Усач, Галактик- сплошные клоуны.
      Медив
      Медив ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      31 марта в 22:46
      Я вижу разницу в телосложении между выпускниками академии Челси, вроде Риса Джеймса, Лофтуса, Томори, Галлахера и теми, кто играл сегодня. Да, не обязательно быть физически сильным, но скорости Лэмпти или Хадсона я тут тоже не увидел.
      Я смотрю за играми академии Челси, и сегодня я увидел просто пропасть в подготовке между ними.
      А то что могли лучше сыграть... Нифига. Это датчане включились на 10 минут, и французы играли в пешеходном режиме, чтобы не получить травму перед ТО. Там за каждым из них идут контракты на десятки лямов, которые обеспечат их внуком. Если бы заставить их отыграть в полную силу все 90 минут, тут бы разница в уровне так бросилась бы в глаза, что у всех рвануло бы дико.
      Датчане же спокойно на рывке привозили два корпуса дефам на дистанции в пять метров. Это диагноз. Тут никакой автобус не поможет. Только перекопать лопатой штрафную, а лучше накопать ям
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ Медив (раскрыть)
      31 марта в 22:45
      Маслов - достаточный атлет, не худой как Кутепов и Дивеев
      ХУБУЛ
      ХУБУЛ ответ oFANATo (раскрыть)
      31 марта в 22:39
      Да там много кого диванные тренера уже начали натянуть в первую сборную, а некоторые чудики тренера говорили уже в первую сборную пора. Эти жапаногие и своих то ровесников не тянут какая там первая сборная.
      Andrej7886
      Andrej7886
      31 марта в 22:32
      у Англии вообще последнее место в группе, так что не унываем ))
      LOpp
      LOpp
      31 марта в 22:29
      Показалось, что вчера взрослая сборная достигла дна, но сегодня снизу постучалась молодежная сборная.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Медив (раскрыть)
      31 марта в 22:24
      Дружище, встречный вопрос не по теме, а в Челси кто сегодня соответствует уровню атлетизма Левандовски, Холанда, Мбапе? Да вообще в АПЛ
      Не нужно быть атлетом, достаточно быть технарем как португальцы в манчестерах или как Месси в барсе.
      Забей наши первыми и поставь автобус и были бы у них очки и с французами и здесь.
      Медив
      Медив
      31 марта в 22:16
      Когда то писал, что отечественный футбол был конкурентоспособен во времена вечно бухого Джорджа Беста или Гаскойна, даже во времена феноменального, но пофигистического Роналдиньо... А сейчас, Левандовски, Роналду, Холанд, Горетцка, Траоре... Это же машины, настоящие атлеты, горы мышц и годы тренировок под надзором кучи тренеров, медиков и диетологов. В российском футболе есть хоть кто то отдаленно с таким же телосложением как у Левы? Я видел видео Дзюбы, сильно не дотягивает.
      Топовые юниоры из клубов Западной Европы, Скандинавии, да даже Северной Америки - это легкоатлеты в принципе. Их можно ставить хоть на стометровку, хоть на 10 км и они там не лажанут. Когда я вижу кого выпускают отечественные академии - ну такое... Пешком покатать мяч, где то на огороде, где бегать невозможно в принципе - норм. Но в нормальный футбол они не могут. Функционально они сильно слабее. В нынешнем футболе техника уже мало что решает, сейчас ставка на скорость, динамику, физическую борьбу. А сегодня у нашей молодежи я не увидел ничего такого и близко. Очередное поколение для РПЛ...
      galem72
      galem72
      31 марта в 22:13, ред.
      Зато сколько фурора было, что Исландию в одну калитку вынесли. Бравировали и будущее прогнозили, а в итоге - обычный рандом, пшик и домой в родные скрепы.

      чалый, как обычно, вытащил матч своим дублем. ))
      oFANATo
      oFANATo
      31 марта в 22:12, ред.
      Некоторые уже начали сватать из спартака Максименко в первую сборную.....а по факту он и в молодежной сборной ненадежный вратарь.
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