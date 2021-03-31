Дания (до 21)

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3 : 0
завершен
31 марта 2021, 19:00
среда
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Стадион Холодаш Стэдиум
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 18:55
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Ларсен Якоб
ассистент Линдстрем Йеспер
|1:0
|10’
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Дрейер Андерс
ассистент Линдстрем Йеспер
|2:0
|11’
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Хольсе Карло
ассистент Дарами Мохаммед
|3:0
|90’
|63’
|Евгеньев Роман
|70’
|Дивеев Игорь
|81’
|Макаров Денис
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Дарами Мохаммед
|Исаксен Густав
|46’
|46’
|Тюкавин Константин
|Чалов Фёдор
|46’
|Умяров Наиль
|Обляков Иван
|Хольсе Карло
|Линдстрем Йеспер
|57’
|Юльманн Мортен
|Андерсен Магнус
|61’
|Хауснер Себастьян
|Нельссон Виктор
|61’
|64’
|Лесовой Даниил
|Захарян Арсен
|74’
|Ломовицкий Александр
|Грулев Вячеслав
|Алвес Ибсен Фредерик
|Соренсен Мадс Бек
|78’
|82’
|Куликов Даниил
|Глебов Данил
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|6
|Удары по воротам
|13
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|4
|Удары в створ
|5
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|10
|Фолы
|11
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|1
|Угловые
|10
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|0
|Офсайды
|1
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|5
|Cэйвы
|1
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|0
|Предупреждения
|3
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Да проиграли первые 10 минут. Два удара у датчан к тому времени и два голешника. Во всяком случае парни стараются, бьются. Вчера основная сборная так играла только последние 20 минут матча.
Датчане нравятся. КПД высокое. Игроки знают, что, когда, и где. Шансов фактически не осталось конечно.
На Чалове был фол в штрафной. Судейский корпус проигнорировал падение.
Да проиграли первые 10 минут. Два удара у датчан к тому времени и два голешника. Во всяком случае парни стараются, бьются. Вчера основная сборная так играла только последние 20 минут матча.
Датчане нравятся. КПД высокое. Игроки знают, что, когда, и где. Шансов фактически не осталось конечно.
На Чалове был фол в штрафной. Судейский корпус проигнорировал падение.