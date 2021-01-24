|Челси
|3:1
|Лутон Таун
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3 : 1
завершен
24 января 2021, 15:00
воскресенье
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Стадион Стэмфорд Бридж
|Абрахам Тэмми
|1:0
|11’
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Абрахам Тэмми
ассистент Джеймс Рис
|2:0
|17’
|30’
|2:1
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Кларк Джордан
ассистент Бри Джеймс
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Абрахам Тэмми
ассистент Хадсон-Одои Каллум
|3:1
|74’
|85’
|Кларк Джордан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Поттс Дэниэл
|Реа Глен
|60’
|Джеймс Коллинз
|Корник Харри
|61’
|Луалуа Казенга
|Бри Джеймс
|61’
|Берри Люк
|Танниклифф Райан
|Хадсон-Одои Каллум
|Пулишич Кристиан
|70’
|75’
|Монкур Джордж
|Нейсмит Кел
|Хаверц Кай
|Зиеш Хаким
|77’
|Жиру Оливье
|Абрахам Тэмми
|77’
|Ковачич Матео
|Маунт Мэйсон
|84’
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|21
|Удары по воротам
|8
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|7
|Удары в створ
|3
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|5
|Фолы
|9
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|7
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|3
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|67%
|Владение мячом
|33%
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|2
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|1
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Но я надеюсь что не будет Алегри хотя бы. Идеальным видится Нагельсман, но тот не уйдет посреди сезона ни за какие деньги.. значит нужен кто-то до лета. Тухель - суто как по мне - вариант так себе, но лучше чем Алегри конечно.
Но я надеюсь что не будет Алегри хотя бы. Идеальным видится Нагельсман, но тот не уйдет посреди сезона ни за какие деньги.. значит нужен кто-то до лета. Тухель - суто как по мне - вариант так себе, но лучше чем Алегри конечно.