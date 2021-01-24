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Челси - Лутон Таун
Фулхэм - Бернли
Брентфорд - Лестер Сити
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Эвертон - Шеффилд Уэнсдей

Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Лутон Таун

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Лига ставок 1.14 8.20 20.00
 
11' (1:0) Абрахам Тэмми (9)
 
17' (2:0) Абрахам Тэмми (9) (Джеймс Рис (24))
 
70' Пулишич Кристиан (10) уходит с поля, Хадсон-Одои Каллум (20) вышел на поле
 
74' (3:1) Абрахам Тэмми (9) (Хадсон-Одои Каллум (20))
 
2
77' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Хаверц Кай (29) вышел на поле
77' Абрахам Тэмми (9) уходит с поля, Жиру Оливье (18) вышел на поле
 
84' Маунт Мэйсон (19) уходит с поля, Ковачич Матео (17) вышел на поле
 
86' (3:1) Нереализованный пенальти Вернер Тимо (11)
 
30' (2:1) Кларк Джордан (18) (Бри Джеймс (26))
 
46' Реа Глен (16) уходит с поля, Поттс Дэниэл (3) вышел на поле
 
60' Корник Харри (7) уходит с поля, Джеймс Коллинз (19) вышел на поле
 
2
61' Бри Джеймс (26) уходит с поля, Луалуа Казенга (25) вышел на поле
61' Танниклифф Райан (4) уходит с поля, Берри Люк (8) вышел на поле
 
75' Нейсмит Кел (24) уходит с поля, Монкур Джордж (14) вышел на поле
 
85' Кларк Джордан (18)
Голы
Абрахам Тэмми 1:0 11’
Абрахам Тэмми
ассистент Джеймс Рис 		2:0 17’
30’ 2:1 Кларк Джордан
ассистент Бри Джеймс
Абрахам Тэмми
ассистент Хадсон-Одои Каллум 		3:1 74’
Наказания
85’ Кларк Джордан
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Поттс Дэниэл Реа Глен
60’ Джеймс Коллинз Корник Харри
61’ Луалуа Казенга Бри Джеймс
61’ Берри Люк Танниклифф Райан
Хадсон-Одои Каллум Пулишич Кристиан 70’
75’ Монкур Джордж Нейсмит Кел
Хаверц Кай Зиеш Хаким 77’
Жиру Оливье Абрахам Тэмми 77’
Ковачич Матео Маунт Мэйсон 84’
Статистика
 21 Удары по воротам 8
7 Удары в створ 3
5 Фолы 9
7 Угловые 3
2 Офсайды 3
67% Владение мячом 33%
2 Cэйвы 4
0 Предупреждения 1
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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 19:44
бывают и радости ...
Мысыктар
Мысыктар
24 января в 20:25
просто ужас.следом игра с волками и ожидают шпоры.
протон1
протон1
24 января в 19:49
ни о чём. так бы лучше в пл играли у себя. позорники. в отставку лемпа. и гвардиоллу в челси
Тео Джонс
Тео Джонс
24 января в 18:02
Вернер даже с пенки не забил, это уже какой то заговор))
Anton Hohlov
Anton Hohlov
24 января в 17:55
Вернер это уже какой-то мем ))
ermak6848
ermak6848
24 января в 17:50
С Победой!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
24 января в 17:29
В АПЛ не попадут в ТОП-4.
Comentarios
Comentarios
24 января в 17:09
Вроде неплохо сыграли
The Frei
The Frei ответ dzvinka (раскрыть)
24 января в 17:06
Брендан Роджерс будет самым лучшим вариантом.
dimagas2
dimagas2 ответ dzvinka (раскрыть)
24 января в 16:49
Неее Тухели,Нагельсманы,Хайхенхютли и ко..это усе летом.
Damir76
Damir76
24 января в 16:47
Темми хет трик молодчина
dzvinka
dzvinka ответ dimagas2 (раскрыть)
24 января в 16:47
говорят что Бенитес не хочет на 5 месяцев, но кто знает.
Но я надеюсь что не будет Алегри хотя бы. Идеальным видится Нагельсман, но тот не уйдет посреди сезона ни за какие деньги.. значит нужен кто-то до лета. Тухель - суто как по мне - вариант так себе, но лучше чем Алегри конечно.
Damir76
Damir76
24 января в 16:43
Вперед Челси уреее
dimagas2
dimagas2 ответ Сантус (раскрыть)
24 января в 16:43
Скорее всего это не так просто))
Сантус
Сантус ответ dimagas2 (раскрыть)
24 января в 16:29
...Беня как раз внезапно освободился из Китая...)
dimagas2
dimagas2
24 января в 16:18, ред.
Все таки смена тренера неизбежна,команда играла буквально минут 20,потом что-то пошло не так.Жду Бенитеса или Гранта на конец сезона.
Bom Bom
Bom Bom
24 января в 15:45
Зная, какой парень защищает ворота Челси, закрадывается надежда на ничейку в основное время)
dimagas2
dimagas2 ответ dzvinka (раскрыть)
24 января в 15:38
Могет!
dzvinka
dzvinka
24 января в 15:36
Кепа такого пустил что просто п***ц)))) ему нужно срочно уезжать из Англии, это клиника уже.
Мысыктар
Мысыктар
24 января в 15:36
ахахахахахаха
Мысыктар
Мысыктар
24 января в 15:12
еще тут проиграть и вообще топ)
dimagas2
dimagas2
24 января в 15:10
В Лутоне нападающий кидает аут на центрального защитника,я такого еще не видел)))
Gahi
Gahi
24 января в 06:55
Челси = П.1.
ДСА
ДСА
24 января в 05:52
Челси и вторым составом справится.
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