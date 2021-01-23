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Челтенхэм - Манчестер Сити
Саутгемптон - Арсенал
Брайтон энд Хоув Альбион - Блэкпул
Шеффилд Юнайтед - Плимут Аргайл
Вест Хэм - Донкастер Роверс
Суонси Сити - Ноттингем Форест
Барнсли - Норвич Сити
Миллуолл - Бристоль Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Челтенхэм против Манчестер Сити

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24' Бойл Виллиам (15)
 
48' Реглан Чарли (5)
 
59' (1:0) Мэй Альфи (10) (Ллойд Джордж (19))
 
69' Ллойд Джордж (19) уходит с поля, Лонг Шон (2) вышел на поле
 
81' Азаз Финн (18) уходит с поля, Уильямс Эндрю (14) вышел на поле
 
85' Бен Тозер (4)
 
89' Клементс Кристофер (8) уходит с поля, Аддаи Алекс (16) вышел на поле
 
60' Ляпорт Эмерик (14)
 
2
68' Харвуд-Беллис Тэйлор (78) уходит с поля, Диаш Рубен (3) вышел на поле
68' Дойл Томас (69) уходит с поля, Гюндоган Илкай (8) вышел на поле
 
77' Менди Бенжамен (22) уходит с поля, Канселу Жоау (27) вышел на поле
 
81' (1:1) Фоден Фил (47) (Канселу Жоау (27))
 
84' (1:2) Жезус Габриэл (9) (Фернандиньо (25))
 
90+4' (1:3) Торрес Ферран (21) (Гюндоган Илкай (8))
Голы
Мэй Альфи
ассистент Ллойд Джордж 		1:0 59’
81’ 1:1 Фоден Фил
ассистент Канселу Жоау
84’ 1:2 Жезус Габриэл
ассистент Фернандиньо
90+4’ 1:3 Торрес Ферран
ассистент Гюндоган Илкай
Наказания
Бойл Виллиам 24’
Реглан Чарли 48’
60’ Ляпорт Эмерик
Бен Тозер 85’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
68’ Диаш Рубен Харвуд-Беллис Тэйлор
68’ Гюндоган Илкай Дойл Томас
Лонг Шон Ллойд Джордж 69’
77’ Канселу Жоау Менди Бенжамен
Уильямс Эндрю Азаз Финн 81’
Аддаи Алекс Клементс Кристофер 89’
Статистика
 5 Удары по воротам 14
2 Удары в створ 5
8 Фолы 5
4 Угловые 3
4 Офсайды 1
32% Владение мячом 68%
5 Cэйвы 1
3 Предупреждения 1
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Все комментарии
112910415
112910415
26 января в 08:27
крепкого соперника одолели !
hoper
hoper
24 января в 13:05
жаль парней из Челтенхэма.Ещё бы 10 минут и были бы героями.У Гвардиолы и так волос не очень много, но и те что остались теперь только седые
Ystavshiy
Ystavshiy ответ sihafazatron (раскрыть)
24 января в 12:42
У меня пол сайта в игноре, не люблю категоричность и людей, вступающих в споры, захожу о футболе почитать!) Так что всё окей!) А так действительно раньше меня написал!)
Санчо Панса
Санчо Панса
24 января в 09:45
А сенсация была так близка! Жаль, что горожане в итоге дожали хозяев поля....
Dexter2110
Dexter2110
24 января в 00:31
Диаш, Канселу и Гюндоган порешали. Но, в основном Канселу
nikoladolgov
nikoladolgov
23 января в 22:52
    волгодон 2
    волгодон 2
    23 января в 22:37
    Круто. Дали шансик и тут же забрали)
    allemz
    allemz
    23 января в 22:33
    Симбиоз 22 тел не помог) Первыми повели в счёте в духе Челси, а упустили преимущество в лучших традициях Тоттенхэма)
    ilyafrom
    ilyafrom
    23 января в 22:30
    Сработали замены
    sihafazatron
    sihafazatron
    23 января в 22:27
    мда уж....чуть не доигрались)
    но как же круто этот Тозер кидает ауты))
    Возвращение отменяется
    Возвращение отменяется
    23 января в 22:06
      David Young
      David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
      23 января в 21:29
      Свадьба Челси и Тоттенхэма.
      sihafazatron
      sihafazatron
      23 января в 21:25
      весело у них там, салюты пускают)))) свадьба там что ли?)))
      sihafazatron
      sihafazatron
      23 января в 21:24
      Ystavshiy, я это подметил еще пару дней назад))) ответить тебе не могу, я у тебя в игноре
      https://www.soccer.ru/news/1228267/king-tomas-begovich-asmir

      но за тренера плюсую))) плюс ко всему играют они в форме арсенала))
      Ystavshiy
      Ystavshiy ответ АМС (раскрыть)
      23 января в 21:13
      Я тоже только для этого сюда зашёл)))))
      АМС
      АМС ответ Ystavshiy (раскрыть)
      23 января в 20:55
      Я специально защел чтобы написать такую шутку но ты меня уже опередил))))
      David Young
      David Young ответ Ystavshiy (раскрыть)
      23 января в 20:51
      .
      Ystavshiy
      Ystavshiy
      23 января в 20:48
      Челси и Тотенхем объединились против Сити)) Челтенхем фаворит, тренер у них Жозе Лэмпардиньё)
      allemz
      allemz
      23 января в 20:14
      Ляпорт и Менди вернулись в состав. Пусть набирают форму после травмы.
      ДСА
      ДСА
      23 января в 06:31
      Второй состав Сити можно и обыграть.
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