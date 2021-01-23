В 13 Штеффен Зак Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 2 Спасений: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 68

З 50 Гарсия Эрик Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 71 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 68

З 14 Ляпорт Эмерик Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 68

З 22 Менди Бенжамен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 68

З 78 Харвуд-Беллис Тэйлор Ударов всего: 1 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 68

П 69 Дойл Томас Фолов заработано: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 68

П 25 Фернандиньо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 68

П 47 Фоден Фил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 68

Н 9 Жезус Габриэл Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 68

П 26 Марез Рияд Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 68

Н 21 Торрес Ферран Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 68

Запасные игроки

В 31 Эдерсон

З 3 Диаш Рубен

З 27 Канселу Жоау

П 82 Бернабе Адриан

П 8 Гюндоган Илкай

П 11 Зинченко Александр

П 16 Родри

П 20 Силва Бернарду