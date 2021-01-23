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1 : 3
завершен
23 января 2021, 20:30
суббота
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Стадион Уоддон Роуд (Челтенхэм)
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Мэй Альфи
ассистент Ллойд Джордж
|1:0
|59’
|81’
|1:1
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Фоден Фил
ассистент Канселу Жоау
|84’
|1:2
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Жезус Габриэл
ассистент Фернандиньо
|90+4’
|1:3
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Торрес Ферран
ассистент Гюндоган Илкай
|Бойл Виллиам
|24’
|Реглан Чарли
|48’
|60’
|Ляпорт Эмерик
|Бен Тозер
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|68’
|Диаш Рубен
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|68’
|Гюндоган Илкай
|Дойл Томас
|Лонг Шон
|Ллойд Джордж
|69’
|77’
|Канселу Жоау
|Менди Бенжамен
|Уильямс Эндрю
|Азаз Финн
|81’
|Аддаи Алекс
|Клементс Кристофер
|89’
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|5
|Удары по воротам
|14
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|2
|Удары в створ
|5
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|8
|Фолы
|5
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|4
|Угловые
|3
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|4
|Офсайды
|1
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|32%
|Владение мячом
|68%
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|5
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|1
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