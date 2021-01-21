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Вратарь «Ньюпорта» попал в Книгу рекордов Гиннесса, забив от своих ворот

сегодня, 18:16
ЧелтенхэмЛоготип футбольный клуб Челтенхэм1 : 1Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт КаунтиМатч завершен

Вратарь «Ньюпорта» Томас Кинг забил гол ударом от своих ворот в матче 23-го тура английской Лиги 2 против «Челтенхэма» (1:1).

Официальный твиттер Книги рекордов Гиннесса подтвердил, что это был самый дальний гол, забитый в официальных матчах. Кинг поразил ворота «Челтенхэма» с 96,01 метра, побив рекорд Асмира Беговича, который босниец установил в 2013 году за «Сток Сити» в игре с «Саутгемптоном» (91,9 м).

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 19:33
красавчик! хорошо выбил-забил!))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:32
Есть голы вратарей и получше этого!
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 19:18
Действительно очень редкое достижение
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 19:12
Удар мощный был.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:08
На договорная похоже.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:38
Круто)) Ещё и разбег не большой был
sihafazatron
sihafazatron ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 18:34
тут речь про расстояние до ворот (96,01 м), вот в чем рекорд
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:33, ред.
челси+тоттенхэм = челтенхэм))
скоро им с мс играть в кубке, вратарь сити дубль попробует сделать таким образом)
Cat01
Cat01
сегодня в 18:29
Память на всю жизнь
1bear
1bear
сегодня в 18:19
так он и не первый,вовсе
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