Вратарь «Ньюпорта» попал в Книгу рекордов Гиннесса, забив от своих ворот

Вратарь «Ньюпорта» Томас Кинг забил гол ударом от своих ворот в матче 23-го тура английской Лиги 2 против «Челтенхэма» (1:1).
Официальный твиттер Книги рекордов Гиннесса подтвердил, что это был самый дальний гол, забитый в официальных матчах. Кинг поразил ворота «Челтенхэма» с 96,01 метра, побив рекорд Асмира Беговича, который босниец установил в 2013 году за «Сток Сити» в игре с «Саутгемптоном» (91,9 м).
𝙆𝙞𝙣𝙜 of the castle👑 #OneClubOneCountypic.twitter.com/LJA2I2Bo0X— Newport County AFC (@NewportCounty) January 19, 2021
скоро им с мс играть в кубке, вратарь сити дубль попробует сделать таким образом)
скоро им с мс играть в кубке, вратарь сити дубль попробует сделать таким образом)