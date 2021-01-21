Вратарь «Ньюпорта» попал в Книгу рекордов Гиннесса, забив от своих ворот

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сегодня, 18:16

Вратарь «Ньюпорта» забил гол ударом от своих ворот в матче 23-го тура английской Лиги 2 против «Челтенхэма» (1:1).

Официальный твиттер Книги рекордов Гиннесса подтвердил, что это был самый дальний гол, забитый в официальных матчах. Кинг поразил ворота «Челтенхэма» с 96,01 метра, побив рекорд , который босниец установил в 2013 году за «Сток Сити» в игре с «Саутгемптоном» (91,9 м).