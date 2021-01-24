В 26 Хендерсон Дин Голов пропущено: 2 Выносы: 2 Спасений: 4 Пасы: 18 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

З 29 Ван-Биссака Аарон Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 2 Линделеф Виктор Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

З 5 Магуайр Харри Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 5 Пасы: 53 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 23 Шоу Люк Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

П 34 ван де Бек Донни Отборы: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 66

П 39 МакТоминэй Скотт Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

П 6 Погба Поль Ударов всего: 4 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 11 Гринвуд Мэйсон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 66

Н 7 Кавани Эдинсон Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

П 10 Рэшфорд Маркус Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 86

Запасные игроки

В 1 Де Хеа Давид

З 27 Теллес Алекс

З 38 Туанзебе Аксель

П 21 Джеймс Даниэл

П 8 Мата Хуан Мануэль

П 31 Матич Неманья

П 18 Фернандеш Бруну Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 24

П 17 Фред Фолов заработано: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 24