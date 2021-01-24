ГлавнаяВсе матчи
Матчи Англия. Кубок Англии 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2020/2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат Европы U21
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2021-01-24
2020-08-31
2020-09-01
2020-09-02
2020-09-11
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-21
2020-09-22
2020-09-23
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-05
2020-10-13
2020-10-14
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-11-04
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-09
2020-11-26
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-19
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-26
2021-02-10
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Челси - Лутон Таун
Фулхэм - Бернли
Брентфорд - Лестер Сити
Эвертон - Шеффилд Уэнсдей

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против Ливерпуль

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.573.672.57
Fonbet Live! 1.17 5.40 64.00
Лига ставок 2.70 3.60 2.47
 
26' (1:1) Гринвуд Мэйсон (11) (Рэшфорд Маркус (10))
 
48' (2:1) Рэшфорд Маркус (10) (Гринвуд Мэйсон (11))
 
2
66' Гринвуд Мэйсон (11) уходит с поля, Фред (17) вышел на поле
66' ван де Бек Донни (34) уходит с поля, Фернандеш Бруну (18) вышел на поле
 
78' (3:2) Фернандеш Бруну (18)
 
86' Рэшфорд Маркус (10) уходит с поля, Марсьяль Антони (9) вышел на поле
 
89' Линделеф Виктор (2)
 
90+2' Погба Поль (6)
 
18' (0:1) Салах Мохамед (11) (Фирмино Роберто (9))
 
42' Фабиньо (3)
 
58' (2:2) Салах Мохамед (11) (Фирмино Роберто (9))
 
62' Вейналдум Джорджиньо (5) уходит с поля, Мане Садио (10) вышел на поле
 
69' Мане Садио (10)
 
2
81' Фирмино Роберто (9) уходит с поля, Ориги Дивок (27) вышел на поле
81' Алькантара Тьяго (6) уходит с поля, Шакири Джердан (23) вышел на поле
Голы
18’ 0:1 Салах Мохамед
ассистент Фирмино Роберто
Гринвуд Мэйсон
ассистент Рэшфорд Маркус 		1:1 26’
Рэшфорд Маркус
ассистент Гринвуд Мэйсон 		2:1 48’
58’ 2:2 Салах Мохамед
ассистент Фирмино Роберто
Фернандеш Бруну 3:2 78’
Наказания
42’ Фабиньо
69’ Мане Садио
Линделеф Виктор 89’
Погба Поль 90+2’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
62’ Мане Садио Вейналдум Джорджиньо
Фред Гринвуд Мэйсон 66’
Фернандеш Бруну ван де Бек Донни 66’
81’ Ориги Дивок Фирмино Роберто
81’ Шакири Джердан Алькантара Тьяго
Марсьяль Антони Рэшфорд Маркус 86’
Статистика
 14 Удары по воротам 14
6 Удары в створ 6
8 Фолы 9
4 Угловые 5
41% Владение мячом 59%
4 Cэйвы 2
2 Предупреждения 2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
26 января в 14:14
МЮ всё это заслужил честно !
Klaus-S
Klaus-S ответ dzvinka (раскрыть)
26 января в 11:14, ред.
В одном из выпусков Андрей Колесник говорил что Рис Уильямс не уровень АПЛ. Я тогда засомневался, но похоже что он прав. Скорее всего отдадут парня в аренду по окончании сезона.
Санчо Панса
Санчо Панса
25 января в 16:59
Молодчаги, манкунианцы! Спасибо, Бруну, за гол со штрафного) И даже дубль Салаха не спас Ливерпуль от очередного поражения:) Всех преданных болельщиков первого клуба Манчестера с очень потной и столь приятной победой!
112910415
112910415
25 января в 12:37
победил тот, кто сейчас сильнее !
lobsterdam
lobsterdam ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
25 января в 12:11
многия знания - многия печали...читайте лучше Чехова...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
25 января в 09:34
У "Ливерпуля" сейчас спад.
Надеюсь к плей-офф ЛЧ будет все в порядке.
ilyafrom
ilyafrom
25 января в 09:05
Уилльямс Рис водоносом иди работай
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
25 января в 08:34
Хорошая победа, первый тайм был за МЮ, во втором Ливерпуль не смотря на гол МЮ был лучше но выход Бруно изменил игру. Так состав у МЮ был ожидаем, только Теллес не вышел, Донни был неплох, но пока он проигрывает конкуренцию, но хорошо что Сульшер его выпустил. Рэшфорд и Гринвуд порадовали свои голами и передачами, похоже набирают форму, Погба тоже был на хорошем уровне и отбирал мячи. Дальше надо проходить Вест Хэм в кубке.
Супервайзер
Супервайзер
25 января в 08:07
Это был футбол! Особенно меня лично восхитил Рэшфорд. Нельзя сказать, что Ливерпуль играл хуже, просто у МЮ было больше драйва к победе.
Такие матчи нельзя показывать по нашему ТВ- берет печалька за РПЛ)).
Rizo1
Rizo1
25 января в 07:52
Нечего это фсе пройдёт!!
avici_liverpool
avici_liverpool
25 января в 07:21
поздравляю МЮ. красивая игра, красивая победа.
Против Произвола
Против Произвола ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть)
25 января в 07:08
    Против Произвола
    Против Произвола ответ nikoladolgov (раскрыть)
    25 января в 07:07
      Против Произвола
      Против Произвола
      25 января в 07:06
      Кто там с пенальти Фернандеша смеялся?
      Он со штрафных не хуже забивает.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      25 января в 07:00
      Время Клоппа закончилось ?
      Фрунзик Мкртчян
      Фрунзик Мкртчян
      25 января в 06:25
      Отлично сыграли, но могли и лучше. С победой всех над заклятым соперником.
      Фрунзик Мкртчян
      Фрунзик Мкртчян ответ DEIVID_1 (раскрыть)
      25 января в 06:23
        DawnOfDestiny
        DawnOfDestiny ответ 1-я конная (раскрыть)
        25 января в 03:23
        "почтение" - это когда задница с буферами отличные) Жаль не посмотрел матч вчера...
        1-я конная
        1-я конная
        25 января в 00:48
        Оле-Гуннар - моё почтение!
        fanliverpoolfan23
        fanliverpoolfan23
        25 января в 00:41
        Ожидаемый проигрыш.Ливерпуль шас на дне
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        25 января в 00:40
        Да, ладно, я помню, как Федун заявил, типа судите нас, как Зенит, ни одна команда в АПЛ, не заявила бы такого, потому что ей бы наложили бы штраф от ФА, как минимум, а то и вообще дисквалификацию дали.
        санек002
        санек002 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        25 января в 00:34
        да уж!неплохо бы!
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
        25 января в 00:23
        Ротор никак не повлиял на успех АВ против безвольной команды. А вот Ротор с характером, команда
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Крикун (раскрыть)
        25 января в 00:21
        Спасибо колбасным за те минуты счастья)
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        25 января в 00:15
        Так к АВ в этом сезоне не команда чемпионшипа, а вот Ротор это да, и Спартак у них выиграл только благодаря пенальти.
        Крикун
        Крикун ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        25 января в 00:14
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
          25 января в 00:10
          Ну если ЛЧ мешать с командами из чемпионшипа то пойдёт ща оправдание)
          juvenale
          juvenale ответ Martini-1987 (раскрыть)
          24 января в 23:52
          так 1-1 же было в Москве хахаха
          Ice van Reed
          Ice van Reed
          24 января в 23:49, ред.
          Манчестер Юнайтед ответка Ливерпулю
          Kirill Erokhin
          Kirill Erokhin ответ 25процентный клоун (раскрыть)
          24 января в 23:42
          Ну Ливерпуль , хоть дважды забил в том матче, а Спартак так и остался с нулем забитых голов))))
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100