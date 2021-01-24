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3 : 2
завершен
24 января 2021, 20:00
воскресенье
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Стадион Олд Траффорд
|18’
|0:1
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Салах Мохамед
ассистент Фирмино Роберто
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Гринвуд Мэйсон
ассистент Рэшфорд Маркус
|1:1
|26’
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Рэшфорд Маркус
ассистент Гринвуд Мэйсон
|2:1
|48’
|58’
|2:2
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Салах Мохамед
ассистент Фирмино Роберто
|Фернандеш Бруну
|3:2
|78’
|42’
|Фабиньо
|69’
|Мане Садио
|Линделеф Виктор
|89’
|Погба Поль
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|62’
|Мане Садио
|Вейналдум Джорджиньо
|Фред
|Гринвуд Мэйсон
|66’
|Фернандеш Бруну
|ван де Бек Донни
|66’
|81’
|Ориги Дивок
|Фирмино Роберто
|81’
|Шакири Джердан
|Алькантара Тьяго
|Марсьяль Антони
|Рэшфорд Маркус
|86’
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|14
|Удары по воротам
|14
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|6
|Удары в створ
|6
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|8
|Фолы
|9
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|4
|Угловые
|5
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|4
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|2
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Надеюсь к плей-офф ЛЧ будет все в порядке.
Надеюсь к плей-офф ЛЧ будет все в порядке.
Такие матчи нельзя показывать по нашему ТВ- берет печалька за РПЛ)).
Такие матчи нельзя показывать по нашему ТВ- берет печалька за РПЛ)).
Он со штрафных не хуже забивает.
Он со штрафных не хуже забивает.
https://www.youtube.com/watch?v=XIXBSUJT7Xc