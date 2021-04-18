Лестер Сити

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1 : 0
завершен
18 апреля 2021, 20:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 287 - 177.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.1
Средний возраст: 26.8 - 26.8
Средний рост: 183 - 181.2
Легионеров: 10 - 5
Схемы: 3-4-1-2 - 4-4-2
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Стадион Уэмбли
|Ихеаначо Келечи
|1:0
|55’
|5’
|Диалло Ибраима
|Союнджу Чаглар
|49’
|90+1’
|Беднарек Ян
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Че Адамс
|Редмонд Натан
|Олбрайтон Марк
|Перейра Рикарду
|60’
|Мэддисон Джеймс
|Перес Айосе
|69’
|73’
|Уолкотт Тео
|Дженепо Мусса
|85’
|Телла Натан
|Уокер-Питерс Кайл
|85’
|Салису Мохамед
|Бертранд Райан
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|10
|Удары по воротам
|6
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|1
|Удары в створ
|0
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|12
|Фолы
|7
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|3
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|1
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|1
|Предупреждения
|2
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