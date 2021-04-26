Лестер Сити

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2 : 1
завершен
26 апреля 2021, 22:00
понедельник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 302 - 121.6
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.2
Средний возраст: 25.8 - 29.4
Легионеров: 8 - 7
Схемы: 3-4-1-2 - 4-3-3
Серия побед: 2 - 0
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Стадион Кинг Пауэр
|12’
|0:1
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Заха Вилфрид
ассистент Эзе Эберечи
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Кастань Тимоти
ассистент Ихеаначо Келечи
|1:1
|50’
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Ихеаначо Келечи
ассистент Эванс Джонни
|2:1
|80’
|18’
|Ридевальд Хайро
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Олбрайтон Марк
|Томас Люк
|70’
|Перес Айосе
|Мэддисон Джеймс
|70’
|77’
|Таунсенд Эндрос
|Айю Жордан
|83’
|МакКарти Джеймс
|Миливоевич Лука
|85’
|Шлупп Джеффри
|Ридевальд Хайро
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|13
|Удары по воротам
|4
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|5
|Удары в створ
|2
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|13
|Фолы
|12
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|7
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|3
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|67%
|Владение мячом
|33%
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|1
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|1
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А у Ихеначо небольшое головокружение от успехов...по-чёрному. Звездой себя чувствует.
А у Ихеначо небольшое головокружение от успехов...по-чёрному. Звездой себя чувствует.
Всем раздает вместо того чтобы бить самому. Счет не по игре короче. Могли забивать еще два три.
С победой лис! С волевой и уверенной!
Всем раздает вместо того чтобы бить самому. Счет не по игре короче. Могли забивать еще два три.
С победой лис! С волевой и уверенной!
Воротчик конечно задремал. Но красивый гол. Жаль.
Хотелось бы конечно ничьи или поражения лис.Но не свезло..
Воротчик конечно задремал. Но красивый гол. Жаль.
Хотелось бы конечно ничьи или поражения лис.Но не свезло..