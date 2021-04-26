Лестер Сити

В 1 Шмейхель Каспер Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

П 27 Кастань Тимоти Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

З 4 Союнджу Чаглар Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 84 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

П 33 Томас Люк Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 70

З 3 Фофана Уэсли Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 72 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

З 6 Эванс Джонни Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 89 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

П 10 Мэддисон Джеймс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 70

П 25 Ндиди Вилфрид Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 74 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

П 8 Тилеманс Юри Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Всего навесов: 9 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 71 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

Н 9 Варди Джейми Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

Н 14 Ихеаначо Келечи Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 12 Уорд Дэнни

З 18 Амарти Даниэль

З 21 Перейра Рикарду

П 24 Менди Нампалис

П 11 Олбрайтон Марк Пасы: 9 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 20

П 26 Прат Деннис

П 20 Чудхури Хамза

П 19 Юндер Дженгиз